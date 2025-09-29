「ジョジョ」アニメ全話がYoutubeで一挙配信　10月3日から期間限定で順次公開開始ッ！

漫画家・荒木飛呂彦さん原作の「ジョジョの奇妙な冒険」アニメシリーズが、10月3日より週刊少年ジャンプの公式YouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」にて一挙配信されることが決定しました。

今回の配信は、第7部「スティール・ボール・ラン」が2026年にアニメ化されることを記念した特別企画。シリーズをおさらいして「SBRレース」に追いつける、まさに“予習・復習の黄金の機会”です。

配信は各話2週間ずつが順次行われる予定。2026年6月まで、長期にわたり「ジョジョ」ワールドを堪能できます。配信スケジュールは以下の通り。

2012年にスタートした「ジョジョ」アニメは、原作の独特な色彩や擬音エフェクトを活かした演出でファンの心を鷲づかみに。各部ごとに異なる作風を反映しつつも、ジョジョらしさを失わない映像表現は国内外で高い評価を獲得しました。

第7部「スティール・ボール・ラン」の配信開始を前に、「ジョジョ」ファンはもちろん、これから初めて触れる人にとっても絶好のチャンスとなる今回の一挙配信。10月3日から始まる、時代と世代を超えたジョースター一族の奇妙な冒険を……絶対に見逃すんじゃあないッ！

