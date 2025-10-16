この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、驚異的なパフォーマンスで注目を集める投資信託「FANG+」の積立シミュレーションを公開。資産運用YouTuberの小林亮平氏が、月3万・5万・10万円を積み立てた場合に将来資産がいくらになるかを具体的に解説している。



動画で小林氏は、FANG+が「Facebook（現Meta）、Amazon、Netflix、Googleなどのビッグテックを中心に計10銘柄で構成される指数」であり、2024年には+70%という驚異的なリターンを記録したことを紹介。その上で、過去の実績を基にした積立シミュレーションの結果を公開した。



シミュレーションは「年間のリターン20%、リスク30%」という条件で実施。その結果、例えば「月3万円積立で20年後、過去と同じく順当に上昇すると元本720万→2,800万〜2億円程度」になる可能性があるという。さらに、「運用実績が非常に悪かった場合でも1,140万円に」なる計算だとし、そのポテンシャルの高さを強調した。



一方で、小林氏はFANG+のハイリスクな側面にも警鐘を鳴らす。「リスク（値動きの幅）が非常に高く、毎年、数十%以上の値動きがある」と指摘し、過去には年間で-33%の下落を記録した年もあることに言及。「仮に100万円投資した年に-50%になったら、50万の含み損を抱える事になるが、それでも精神的に余裕を持って運用を続けられるかの視点を必ず持っておく」ことの重要性を訴えた。



結論として、FANG+はメインの投資先ではなく、「オルカンを選びつつ、米ハイテク株に期待型」としてポートフォリオの一部に組み込む“サテライト戦略”を推奨。「自分は月1万積立を始めてみた」と明かし、まずは少額から試すことを勧めている。