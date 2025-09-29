【葬送のフリーレン】放送2周年記念、物語の序章となる【旅立ち編】の無料一挙放送！
大人気アニメ『葬送のフリーレン』の放送2周年を記念して、ABEMAにて第1期の中から、物語の序章となる【旅立ち編】の無料一挙放送が10月3日（金）、4日（土）に決定した。
＞＞＞【旅立ち編】の場面カットをチェック！（写真5点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3000万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
このたび、9月29日に『葬送のフリーレン』がアニメ放送開始2周年を迎えることを記念し、2025年10月3日（金）、4日（土）に3回にわたり、第1期の物語の序章となる第1話から第6話【旅立ち編】を「ABEMA」にて無料一挙放送することが決定した。
また、放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただける。
なお、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題で楽しめる。
期待が高まる第2期に向けぜひ「ABEMA」で、千年以上生きるエルフと仲間たちがおくる感動ストーリーをお楽しみを。
（C） 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
