（MCU）のアニメシリーズ「マーベル・ゾンビーズ」の配信がスタートした。MCUから数々のスーパーヒーローが登場する本作に、あのヒーローチームが姿を見せなかった理由とは──。監督・ショーランナーのブライアン・アンドリュースが舞台裏を明かした。

この記事には、「マーベル・ゾンビーズ」のネタバレが含まれています。

この記事には、「マーベル・ゾンビーズ」のネタバレが含まれています。

(C)2025 Marvel X-MENとファンタスティック・フォー、どこに？

「マーベル・ゾンビーズ」には、MCUの映画やドラマシリーズでおなじみの顔ぶれが多数登場する。物語の主役であるミズ・マーベルをはじめ、ソーやスパイダーマン、アントマン、スカーレット・ウィッチ、シャン・チー、アイアンハート。さらに『サンダーボルツ*』も記憶に新しいエレーナやレッド・ガーディアン、USエージェントのほか、ブレイドまでも参戦した。

そんななか、姿を見せなかったのがファンタスティック・フォーとX-MENだ。ファンタスティック・フォーといえば、映画『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップ』でMCUに合流したばかり。X-MENはMCU版の単独映画が企画進行中であるほか、『／ドゥームズデイ（原題）』には20世紀フォックス版の顔ぶれが集結する。

監督・ショーランナーのブライアン・アンドリュースは、「彼らを登場させたいと思っていましたが、当時、ファンタスティック・フォーはあまりにも遠い存在でした。別のマルチバースにいたし、それはX-MENも同じだったのです」と米にて明かしている。

「どうやって彼らを合流させるのか、といった疑問や、面倒な手続きがたくさんありました。けれども、絶対にないとは言いません。もしもシーズン2が制作されるなら、もっとクレイジーな展開にできそうなアイデアがいくつかあります。実現したら最高だし、ゾンビやクレイジーなヒーローたちが活躍するチャンスがさらに増えますよ。」

ちなみにアンドリュースは、ほかの作品やシリーズの影響はあまり受けていなかったことを認めている。企画開発が早い段階からスタートしたため、当時まだ「アイアンハート」などは配信されていなかったが、「この作品は独立したポケット・ユニバースで、彼らはスーパーヒーローとしてキャリアの初期なので、あまり心配することはなかった」という。「必要なのは、あらかじめどんなキャラクターなのかを知っておくことだけでした」。

「マーベル・ゾンビーズ」はにて独占配信中。いずれシーズン2が実現すれば、ファンタスティック・フォーやX-MENも戦いに加わることになるかも？