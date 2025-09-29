密着＆早剃りで肌にやさしく毎日のシェービングが快適に！【フィリップス】の電気シェーバーがAmazonに登場中！
肌に優しく最小限の刺激でしっかり剃れる！【フィリップス】の電気シェーバーがAmazonに登場中！
フィリップスの電気シェーバーは、肌への優しさと深剃り・早剃りを両立した5000Xシリーズのモデルである。独自の技術と便利な機能により、毎日のシェービングを快適にする。
柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に360度密着するため、剃り残しを低減し、深剃りが可能だ。毎分55,000回カットする27枚刃が、効率的にヒゲをキャッチし、パワフルな剃り味で早剃りを実現する。
マイクロビーズコーティング搭載により、肌への摩擦を20%低減し、肌にやさしく刺激を最小限に抑えながら滑らかな剃り心地を実現する。
医療器具にも使用される低アレルギー性サージカルステンレス刃を採用しており、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい。
シリーズ初となる自立スタンドタイプで、スタイリッシュに衛生的に保管できる。手軽なドライシェービングはもちろん、お気に入りのフォームやジェルを使ったウェットシェービングも可能である。フィリップスの電気シェーバー5000Xシリーズで毎日のシェービングで快適さと満足感を味わってみてはいかがだろうか。
