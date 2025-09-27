日本の伝統文化の粋が詰まったアートスペース

「光の茶室 貴和」が入る「テラスラウンジNIWA」

「光の茶室 貴和」は、京都駅ビル7階の東広場をアートと伝統文化の発信基地とする「庭プロジェクト」の一環でオープン。竹を使用したアート作品や庭園が設けられ、デジタルアートを使った演出が訪れた人を魅了。アート作品を取り囲むように客席が設けられ、リラックスした時間を過ごせます。

茶道裏千家が監修を務めた洗練された空間

店内空間のコンセプトは「茶室」。平安京遷都の際にも影響を与えた風水の「四神相応」に基づく「東」の地をテーマに、いけばな草月流家元・勅使河原茜さんによる優美な竹のアートが張り巡らされ、生命の息吹を感じることができます。

近代日本庭園の先駆者といわれる作庭家・小川治兵衞の造園技術を受け継ぐ、「植治」次期十二代・小川勝章さんが作庭を担当

店内には、ガラス越しに緑を楽しめる庭園も。茶道裏千家・千宗室家元から譲り受けた「貴和」の掛け軸がデジタルで表現され、厳かな雰囲気を演出します。



デジタルアートが非日常の空間を華麗に演出

茶室・装飾・庭園という日本の伝統文化と融合するのが、最先端技術を駆使したデジタルアート。京都の清らかな鴨川の水の流れと四季折々の自然を美しく表現し、この空間を唯一無二のものへと変えてくれます。

デジタルアートを手がけたネイキッドは、日本を代表するクリエイティブ集団。世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、G7広島サミット社交夕食会演出などを手がけたことで知られます。多くのファンから支持を集めるデジタルアートは、見る人の心をわしづかみにします。



目にも鮮やかな点茶体験も楽しめる

「高級抹茶（薄茶）和菓子セット」3000円。このセットを注文すると、畳の上でお茶をいただくことができる

このデジタルアートをより深く体験するなら、ぜひ注文したいのが抹茶と和菓子のセット。選りすぐりの茶葉を使用し、香り高く点てた抹茶と時期ごとに異なる和菓子をじっくりと楽しめます。

このセットの注目ポイントは、デジタルアートの特別な演出が目の前で広がる点茶体験。伝統と現代性が融合したアートな時間は、記憶に残ること間違いなし！ ぜひ注文しましょう。

「抹茶ラテシングル」750円〜（価格は抹茶の種類により異なる）。抹茶は、裏千家今日庵・坐忘斎家元 千宗室（十六代）が好んだ2種から選択 ※宇治丸久小山園「清浄の白」または福寿園「山月の白」

カジュアルに抹茶を楽しむなら、人気メニューの抹茶ラテがおすすめ。座敷の奥にある蹲踞（つくばい）をモチーフにしたテーブルにカップを置くと、デジタルアートが変化する仕掛けが。五感に響く演出と極上の抹茶ラテを堪能してください。

「NIWA特製すき焼きバーガー」2000円。甘辛く炊き上げたA4ランク京丹波牛と温泉卵が好相性

京都らしい食材を使ったフードメニューも充実！ ボリューム満点のバーガーをはじめ、衹園の有名レストランが監修したメニューが豊富に揃っています。

「光の茶室 貴和」入る「テラスラウンジNIWA」は、午前11時から深夜の23時まで営業（22時30分LO）。夜には辺りも暗くなり、ロマンチックなデジタルアートがよりいっそう映えるはず！ 夜の京都観光に取り入れても良さそうですね♪



■光の茶室 貴和（ひかりのちゃしつ きわ）

住所：京都府京都市下京区東塩小路町901 京都駅ビル7F 東広場

TEL：050-1743-2507

営業時間：11〜23時（22時30分LO）

定休日：不定休

アクセス：JR京都駅直結



Photo：鈴木誠一

Text：津曲克彦（ぽんぽこ商事）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

