SNS総フォロワー数100万人超を誇る人気コスプレイヤー「柳丸」さんが9月16日、死去しました。26日に親族と所属事務所が発表しました。



【写真】妹さんが発表した訃報のお知らせ（全文）

柳丸さんの親族は26日、柳丸さんの公式X（@koharuuuuuuuu）を更新し、「このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました」と発表。



「突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。皆様からいただいた応援や温かいお言葉の数々は、柳丸にとって何よりの励みでございました」と感謝を伝えました。



柳丸さんは8月、公式Xを通じて「以前より抱えておりました持病の悪化により、しばらくの間、芸能活動を休止させていただくこととなりました」と公表し、活動を休止していました。



ネット上では「嘘でしょ」「嫌だ、そんなの」「まだお若いのに」「復帰されてまたお会いできると思ってた」など悲しみの声が広がっています。



所属事務所の公式サイトによると、柳丸さんのコスプレ歴は10年以上。プロフィールには「女装も男装も幅広く行う。SNS総フォロワー数は100万人を超え、本人もびっくりしている。趣味は撮影を通じて訪れる様々な場所でぬいぐるみを撮影する『ぬい撮り』」とあります。柔軟な体を生かし、アクロバティックなポーズなどにも挑戦しており、「よく曲がるコスプレイヤー」の呼び名でも親しまれていました。