パリで学んだ「快便レシピ」3選！ 腸内環境を整え体調管理する最も手軽な方法

パリジェンヌが「健康のバロメーター」だと断言するのは、ずばり“うんち”。快便は腸内環境が整っているサインであり、体調管理の最も手軽な方法とされている。



【画像】チアシード入りヨーグルトのレシピ



長年便秘に悩んできた筆者が、パリで学んだ快便レシピを紹介した『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち4回目〉

健康のバロメーターになるのは…

パリジェンヌが「健康のバロメーター」だと断言するのがズバリ、うんちです。快便こそ、腸内環境が整っている印であり、体調管理がきちんとできている証拠なのです。うんちの観察は「毎日、一人で、手軽にできる」便利な健康チェック方法として人気があるのです。





ビフィズス菌をたっぷり含むヨーグルトにチアシードを大さじ１杯混ぜ、朝ごはんとして食べるのがパリジェンヌ流ですが、ホットケーキに混ぜる、サラダのトッピングとして使う、野菜のポタージュに混ぜるなど、簡単に取り入れることができるのもチアシードの魅力です。



・プルーンの赤ワイン煮：別名西洋スモモのプルーンは夏から秋が旬の果物ですが、ドライフルーツとして簡単に入手することができます。プルーンは不溶性食物繊維、ペクチンなどの水溶性食物繊維、そしてソルビトールをバランスよく含むことから優れた整腸作用、そして便秘解消効果を発揮します。



作り方は簡単です。コップ2杯の赤ワインにドライプルーン300～400グラム、蜂蜜大さじ2～3杯、お好みでシナモンやクローブ、レモンの皮を加えます。20分煮立たせれば完成です。水を使わず、赤ワインのみで煮るのがパリジェンヌ式ですが、ワインは高級なものではなく、安物で大丈夫です。



・焼きバナナ：バナナはとても身近なフルーツですが、焼くことによって栄養価がアップします。腸内の善玉菌のエサとなるオリゴ糖が大幅に増え、腸内環境を整えてくれるのです。焼きバナナはまた胃腸を温めてくれるので、消化器系の働きを改善します。



バナナのヘタを切り落とし、皮にナイフで筋を入れます。そのまま180度に熱したオーブン、もしくはオーブントースターで焼くこと10分。皮が黒くなり、中から汁が溢れ出してきた時が仕上がりの目安です。アツアツ、トロトロの焼きバナナをお楽しみ下さい。



全部いっぺんに試すのは禁物です。体質、そしてお腹の調子に合わせてレシピをお選び下さい。



パリジェンヌはこの他、便秘対策として硬水のミネラルウオーターを飲むこともあります。コントレックスやエパーなど、マグネシウムが豊富に含まれる高硬度のミネラルウオーターです。



夢のバナナうんち、一緒に目指しましょう。







文／藤原淳 写真／Shutterstock

パリジェンヌはダイエットがお嫌い

藤原淳

2025/7/16

1,540円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4478121894

「無理なダイエットをしても老けるだけよ」 パリジェンヌたちが実践しているライフスタイルや食習慣とは何か？

体重計を使わないパリジェンヌがよく使う驚きの手段 、そして今すぐやめるべき食習慣、さらには自分らしくいるための「パリジェンヌ20の神習慣」を紹介！