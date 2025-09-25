9月20日、歌手の工藤静香（55）が自身のInstagramにリール動画を投稿。そこで“思わぬもの”が映り込み、ネット上で注目を集めている。

この日、工藤が投稿したのは《この留め方、めちゃくちゃ助かるのです！》と綴られたリール動画。ファンから寄せられた《髪の毛のクリップをどうしてますか》というコメントに応える形で、普段自身がおこなっているというヘアアレンジを紹介した。

黒のタンクトップ姿で髪をクリップで留めて登場した工藤は、後ろを向きながらクリップの位置を見せ、「これはですね、とても実は便利で」と紹介。「これを外すと、このままくりくりっと髪の毛がふわっとしたままお出掛けができます」と説明し、実際にクリップを外すと、ほどよいウェーブがかかったふんわりヘアが完成した。

さらに、クリップをつけることでクセがついた髪にはオーガニックの“秘密のオイル”を使用していることも明かし、「これは紹介できないのですが」と語りながら、髪の艶を出すためのこだわりケアも披露。

動画後半では、髪を後ろで半分に分け、人差し指でくりくりと巻きながらクリップを下から差し込む方法を実演し、「お昼間はこれにしてて、夜お出かけのときに取ると髪がふわふわ」と説明した。

ファンの要望に応え、丁寧に自らのヘアアレンジを紹介した工藤。しかし今回、世間の注目が集まったのはヘアスタイル以外の部分だった。髪をアップにして後ろを振り向いた瞬間、首元に“ある模様”がちらりと映ったのだ。

「工藤さんといえば、以前から右足首に蛇のタトゥーを入れていることで知られています。2024年5月のInstagramの投稿では、自宅の庭とみられる場所でくつろぐ様子が動画で公開されましたが、一部のファンは足首のタトゥーに注目。

今年7月にも、蛇のタトゥーが映り込んだ全身ショットをInstagramで公開しています。このタトゥーは絡み合う2匹の蛇の姿を描いたデザインとなっており、夫の木村拓哉さん（52）と“おそろい”のペアタトゥーではないかとも囁かれています。

しかし今回新たに確認されたタトゥーは首元に入っており、これまでの蛇とは異なるデザイン。ピンクがかった色合いで、5枚の花びらをもつ花のような絵柄でした。もしかすると以前から入っていたのかもしれませんが、髪を下ろした状態だと見えない位置にあるので、これまで気づかれなかったのでしょう」（芸能ライター）

ネット上では工藤の新たなタトゥーに驚きの声が相次いでいる。

《首の後ろにタトゥーあるの発見！》

《首に桜？ 知らなかった…》

《えっ、首にもタトゥー入れてたの!?》