9月24日、バラエティ番組『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（TBS系）が放送。実際に噂されている内容を体を張って検証していく企画に、声優でタレントの金田朋子がゲスト出演。その近影に驚きの声が上がっている。

「今回は、『1日1キロ以上3日間連続で太る事はないと言うが、実際どうなのか!?』という疑問を検証。金田さんの他、ギャルモデルのあおぽんさん、アイドルのOWV・浦野秀太さんとともに、異色の3人がチャレンジすることとなりました。これまでも何度か検証されてきたものの、噂を覆すことができなかった難関テーマに挑んだのです」（テレビ局関係者）

普段、娘のために健康を意識して食事には気をつけているという金田。しかし番組では、「本能の赴くままにいきたいと思います」と意気込んだ。5人前のお寿司やハンバーガーなど、大量の食事を順調に食べ進めていた。

そのなかで視聴者は金田のビジュアルに注目。Xには、放送中から違和感を指摘する投稿があふれた。

《こんな顔でしたっけ…テロップで名前見るまでわからなかった….》

《顔違う、目も頬とかもひきつりなんか違う》

かくも金田の変化に注目が集まる理由について、前出のテレビ局関係者が語る。

「じつは数日前から話題になっていたんです。9月21日に放送されたバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に出演した金田さんは、『女子300m走サバイバルレンチャン』にチャレンジしました。運動神経に自信のあるタレントたちとともに奮闘していましたが、その際にも視聴者は金田さんの顔の異変に注目。『目とかそんな幅広二重だったか？』などと、とくに目元への言及がSNSに多数寄せられていたのです」

2024年7月には、夫の森渉と離婚を発表。それまでは夫婦揃ってテレビ出演することが多かったものの、離婚後はセーブしていた。ここ最近は徐々に1人でメディアに出演することが増えているが、離婚後の彼女の心境に変化があったのだろうか。

「SNSで指摘されているように、たしかに今回は以前よりも二重幅が大きくなり、頬も凹凸がしっかり出ている印象でしたね。放送終了後、金田さんはXで、《お腹もパンパン、顔もパンパン、顔も目もほっぺたも全部ずっと腫れぼったかったです笑》と撮影を振り返り、笑顔の写真を添えていました。離婚を機にさらに美容に力を入れるようになったのかもしれません。“第二の人生”を前向きに楽しんでいるのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

目元の印象は変わっても、はつらつとした笑顔が視聴者に元気を与えたのは間違いない。