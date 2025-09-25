おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

春から夏にかけては「激変」と呼べるような流れのなかにあったおひつじ座ですが、この秋はプレッシャーや変化からも解放され、本来の自分らしい過ごし方ができるようになります。

本当に大切なものは何か、安心できる場所はどこなのかと、足元を問い直すような時間も多くなるでしょう。

世の中の変化を受けて現状を変えることを検討していた人も、新たに何かを始めようとするよりは自分の内面に目を向けることが最重要事項となります。

心の内側にある未解決の問題、なんとなく向き合うことを避けてきたテーマは、2025年秋から2026年春にかけてのこの時期こそ、腰を据えて本質と向き合うことができるのではないかと思います。

住まいや家族のこと、職場での立ち位置など、心の拠り所と呼べる場所も、今までとは理想の持ち方が変わってきているかも。

個性に年齢、今置かれている状況などによって、どんな環境がベストなのかは変わってくるはず。

特に家族に関することは、自分のなかで「家族とはこうあるべき」と考えている理想像を、いったん解きほぐして向き合ってみるのも、今なりの“正解”を見つけるきっかけとなりそうです。

【キャリア・仕事運】

これからの働き方を静かに模索して

変化しつつある世の中で、どのように仕事に取り組むべきか迷いが生まれそう。

スキルや稼ぎ方などすでに身につけたノウハウも、今となって仕事の幅を広げるよりも、今取り組んでいることをより高いクオリティで仕上げることに力を入れてみるといいでしょう。

プレッシャーの少ない職場を求める気持ちからリモートワークに関心が生まれることもありそうですが、やってみて初めてわかる仕事のしづらさや、成長の機会損失もありそう。

家族のこと、住まいのことも見直しの必要性が出てくる時期ですから、長期的な視点からメリット・デメリットを見極めるといいでしょう。

モチベーションが上がりにくいのは気分の問題というより、環境要因であることも多そうです。

【対人関係・人間関係運】

ちょうどいい距離感を、見極める時期 。

9月まではインパクトの大きな出会いや、次世代を感じさせるようなつながりも多かったことでしょう。

10月以降は一転して静かなものに。

夏の間、人間関係で振り回されがちだった人はこの秋から自分のペースを取り戻していけますよ。

無理をして合わせていた相手との関係は、しんどい気持ちが高まっているならいったん「お休み」としてみてもよさそうです。

4月以降、また違ったかたちで向き合えるようになるでしょう。

仮に信頼はしていても、心から疑惑が消えないままの相手は、少しずつ心をすり減らしてくるのですよね。

自分を守るためにも、安心を土台に付き合える人とのご縁を大切にしていけたら素敵です。

ひとり時間の充実も、心の癒しにつながるはず。

【健康運】

普段以上にストレスや疲れが溜まりやすい時期、疲れたと感じても頑張りすぎる傾向がある人は、自分の体力を軽視することなく早めに休みをとれると素敵です。

普段のように気合いで乗り切ろうとすると、急に限界が来てダウンする可能性が高まってきます。

人によっては、休める環境づくりもいい選択に。

家事代行サービスに依頼したり、時短家電を購入したりして生活の負担を減らしたり、寝室やバスルームを快適に整えたりと、できることから着手してみて。

【金運】

2018年あたりから続いていた「収入面での改革」はそろそろラストスパートに。

手元に現金があることばかりが豊かさではないし、これまで通りの稼ぎ方ばかりがいいとは限らない、というのはすでにいろいろな面で感じているはず。

必要だと判断した「自分への投資」は惜しまないでおくなど、現状に甘んじることなく検討を図っていきましょう。

人によっては、物欲に変化が生まれる暗示も、手放したものがふたたび欲しくなるなど、買い戻すような動きもあるかもしれません。

【恋愛運】

とんとん拍子に進展するというよりも「誰なら信頼を置けるか」という、人間関係全般に対する問いが胸のなかで大きく膨らんでいく時期。

いくら好きでも心の奥底に不安が残る相手とは、あなた側から恋の幕引きをすることになるでしょう。

パートナーとうまくいっている人も、信頼関係の構築を最優先にして。

恋を探している人は、無意識のうちに「守って欲しい」「察して欲しい」などと出会うお相手への期待が高まっていくかも。

期待するばかりでは愛は生まれにくいので、仕事や対人関係への不安を恋で埋めようとしてはいないか、自分を振り返ってみるといい恋ができそうです。

ここまで頑張ってきたことが大きく報われる星回り。

対人運も好調で、新たな出会いがあったり絆が強まっていくことを感じたりする人は多いでしょう。恋愛運は月の後半、盛り上がっていきそうです。

今月、重要なのは 人と自分を比べたり、羨んだりすることにエネルギーと時間を注ぎすぎないこと です。そんなことをしても得るものは多くありませんし、せっかくエネルギーを注ぐなら 自分が力を入れている仕事や、大切な人との時間に使ったほうがよほど有益 でしょう。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ピンク 。開運につながるアクションは、 感謝を言葉で伝える こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。