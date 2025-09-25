ショックすぎる…生活費10万円入りの財布、自転車かごに置き忘れて盗まれる　親からの仕送りを失った学生の絶望

なくした財布が見つからなかったときの絶望感は計り知れない。愛知県の20代女性（クリエイティブ／年収450万円）は、学生時代のうっかりミスを明かしてくれた。

自転車で買い物に行き、帰宅したときのことだった。

「かごに買ったものと財布を入れていて、買い物袋だけを持って家に戻ってしまった」

女性がそれに気づいたのは翌朝。慌てて自転車置き場に見に行ったものの、あったはずの財布はなくなっていたという。（文：長田コウ）

「バイト先の店長や彼氏に借りて乗り切った」

運悪く、財布の中には親からの仕送りだった生活費10万円が入っていた。誰にとっても10万円は大金だが、一人暮らしの学生ともなれば尚更だ。途方に暮れた女性だったが、幸いにも周囲の優しさに救われた。

「バイト先の店長や彼氏に借りてその月は乗り切った」

さらに、ちょうど夏休みだったこともあり、「バイトしまくることでお金はどうにかなった」と当時を振り返っている。きっとその後は、この経験を教訓にしていることだろう。

※キャリコネニュースでは「財布を失くしたことがある人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ONEDUONI