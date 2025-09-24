これぞ“へそ天”！ YouTubeチャンネル「テテさんとくぅちゃん」では、まるで人間のように“へそ天”で寝る子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ぬいぐるみみたい」「ものすごい安心しきって寝てるね」の声が続出しました。

全身が映ると、後ろ足が…

注目を集めたのは「へそ天マンチカン｜仰向けでぐっすり寝る子猫が可愛すぎる。」という動画。かわいいへそ天を見せてくれたのは、マンチカンの「くぅ」ちゃん。生後約3カ月の子猫です。

飼い主さんが仕事をしていると、いつの間にか隣でくぅちゃんが寝ていました。おへそを天井に向けた見事なへそ天です。

カメラの角度が変わって、くぅちゃんの全身が映ると、前足を「ハの字型」に広げておなかが丸見え。前足とは対照的に、きれいにそろえられた後ろ足もかわいいですね。マンチカンの特徴で短足気味なので、かわいさをさらに引き立てています。

アメリカンショートヘアの「テテ」さんもいるのですが、2匹が仲良くなってからは、くぅちゃんはよく寝るようになったそうです。ものすごく無防備な寝姿から、心の底から安心している様子が感じられますね。

今度は横向きで寝始めたくぅちゃん。先ほどは見えなかったピンク色の肉球がよく見えます。

姿勢を変えて丸まったくぅちゃんですが、まったく起きる気配はありません。触るのを我慢して、そっと寝かしておいてくれる飼い主さんに感謝ですね。くぅちゃんは動画の最後まで、気持ちよさそうにぐっすりと寝ていました。

視聴者からは「へそ天ってなんでこんなにかわいいんでしょうね？」「子猫ちゃんの寝方がかわいすぎです」「肉球、耳、お鼻、全部ピンクでかわいい」「後ろ足が並んでるところツボる〜」「かわいすぎます 疲れ吹っ飛びました」「天使すぎる…」「安心してるんですね！」「かわいすぎてありがとう」といった「かわいい！」の声がたくさん寄せられていました。皆さんも、ぐっすり眠る“へそ天マンチカン”に癒やされてみてはいかがでしょうか？