米国の中堅俳優マイク・ヘスリンさん（35）がラスベガスへ誕生日旅行に出かけ、滞在先で心臓発作により死亡した。遺族側は、ヘスリンさんが最初に倒れた場所であるレストランで迅速に心肺蘇生（CPR）が行われなかったとして訴訟を提起した。

同性婚の配偶者であるマイク・ヘスリンさんの夫スコッティ・ダイナモさんは、9月18日、クラーク郡地方裁判所に「不法死亡」訴訟を起こした。ダイナモさんは「レストランの従業員らは当時、一切の応急処置を行わなかった」と主張した。

事件当時、ヘスリンさんはラスベガス・ストリップに位置するアリアホテル内のジャビエルズレストランで食事をしていた。

訴状によると、レストランの従業員らはヘスリンさんが明らかに緊急事態に陥っていたにもかかわらず、女性客がCPRを行おうとするのを強引に阻止したという。また、備え付けの自動体外式除細動器（AED）も使用しなかった。

ヘスリンさんの友人たちは現場から追い出され、従業員らはヘスリンさんを救おうと駆けつけた人々に対して「逮捕または不法侵入の罪に問う」と脅迫したと遺族は主張した。

さらに、当時の状況を撮影しようとした友人たちに従業員が近づき、映像を削除するよう要求したという。

ヘスリンさんは事件発生から1週間後の2024年7月2日に死亡した。

遺族は「マイケルの死は防ぎ得た悲劇だった」と主張し、「配偶者権利の侵害」「過失」「従業員の採用および監督の不備」「重大過失」などを理由に、3万ドル（約443万円）以上の損害賠償と葬儀費用、さらに懲罰的損害賠償を請求した。

ダイナモさんはヘスリンさんの死亡直後、ソーシャルメディアに「マイクは若く健康で、医師でさえ原因を説明できない衝撃的な死だった」と悲痛な心境を吐露した。