退職した32歳社員に「リスキリング受講料を返せ」は違法か？後悔しないリスキリング制度導入の注意点

政府が推進するリスキリング政策の下、従業員のスキルアップに投資する企業が増えている。しかし、リスキリング制度の設計と運用を間違えると、肝心の学びの成果を活かせず、企業、従業員ともに期待外れの結果を招くことがあるのは、前編記事でお伝えしたとおりだ。

リスキリング制度導入時に企業が陥りがちな落とし穴とは何か。本稿で引き続き、社会保険労務士の木村政美氏が事例をもとに解説する。

本記事の登場人物

A川さん：32歳。 大学卒業後、精密機械メーカーで社内システム管理を担当。3年前に甲社に転職し、ITコンサルタント業務に従事。甲社長の勧めで大学院の特別講座を受講したが、約束された営業本部長への昇進が実現されず、最終的に退職を決意した。

甲社長：35歳。 創立4年目のIT関連ベンチャー企業の社長。A川さんの仕事ぶりを高く評価し、右腕として育成するため大学院での学習機会を提供したが、その後の約束履行や対話不足により関係が悪化。

B田さん：32歳。 情報シンクタンク勤務。A川さんと大学院の特別講座で知り合い、友人関係を築いた。A川さんの転職のきっかけとなる情報を提供した。

C上さん：40歳。 システム管理会社勤務の部長。A川さん、B田さんと同じ大学院の特別講座を受講。会社を立ち上げる予定でA川さんの転職先となった。

リスキリングと何か

リスキリングとは、従業員が新たなスキルを習得し、既存の職務とは異なる分野で活躍できるようにする“学び直し”の取り組みを指す。単なる研修とは異なり、業務の延長線上ではなく、職務の再設計やキャリアの再構築を目的とする点に特徴がある。

企業にとっては、変化の激しい市場環境に対応するための人材戦略の一環であり、従業員にとっては、自身の可能性を広げる機会でもあるととらえられている。

国が奨励するリスキリング政策

政府は、特に中高年層の雇用維持と再活用を目的に、リスキリング支援を積極的に推進しており、「人材開発支援助成金」などの制度を通じて、企業が従業員に新しいスキルを習得させる取り組みに対して補助を行っている。

背景には、少子高齢化による労働力不足と、技術革新による職務の変化がある。

中高年社員が“過去の経験”だけで職場に留まり続けるのではなく、“新しい価値”を生み出す存在として再構築されることが期待されている。

企業が行っているリスキリングの実際

実際の企業現場では、職種転換や業務拡張を目的としたリスキリングが多く見られる。

たとえば、営業職にデータ分析スキルを習得させるIT企業、現場作業員にIoTやAIの基礎を学ばせる製造業など、業種を問わず導入が進んでいる。

また、甲社長がA川さんに大学院の特別講座に通わせたように、管理職候補に経営学やマーケティングを学ばせるケースもある。こうした取り組みは、企業の成長と人材の定着を両立させるための戦略として位置づけられている。

リスキリングのメリットとデメリット

リスキリングのメリットは、従業員の成長を促し、組織の柔軟性を高める点にある。

新しいスキルを得た従業員が、従来の枠を超えて活躍することで、企業の競争力の向上が期待できる。

一方で、デメリットも存在する。

学びの成果が活かされない場合、従業員にとっては“期待外れ”となりモチベーションが低下する。企業にとっては“投資の損失”になる。

特に若手社員の場合、学びを終えた直後に退職するケースは少なくない。

たとえばA川さんのように、大学院で経営を学ばせた社員が、修了から短期間のうちに「学んだことを活かせる場がなかった」として退職し、企業側が学費の返還を求めるなどトラブルに発展することもある。こうした事例はリスキリング制度の設計とその運用の在り方が問われる象徴的なケースといえるだろう。

リスキリング制度を導入する際の注意点

企業がリスキリング制度を導入する場合、次の点を確認するようにしたい。

（1）企業がリスキリング制度を導入する際、「その学びが会社命令か、本人の希望か」によって、法的な扱いが異なる

（ア）リスキリングが会社命令による場合

会社が業務命令として従業員に研修や講座への参加を指示した場合、その時間は原則として「労働時間」として扱われる。A川さんの例だと、業務時間終了後に会社（甲社長）の指示で大学院の特別講座を受講しているので、その間は労働時間であり、残業代の対象となる可能性がある。

また、会社命令で受講させた場合、たとえ従業員が研修後短期間で退職したとしても、会社が負担した受講料の返還を求めることは原則としてできない。これは、企業が業務上必要と判断して投資したものであり、従業員に返還義務を課す法的根拠がないためである。

企業としては、従業員が資格取得などの学びの終了後に短期間で退職する場合、その費用の返還義務を就業規則に定めたり誓約書等をとる場合があるが、このような約束は労働基準法第16条に違反したとして無効になる可能性が高い。就業規則の規定や誓約書などはあくまでも抑止効果にとどまる。つまり、会社命令で学ばせる場合は、「労働時間の管理」と「費用の返還不可」を前提に制度設計を行う必要がある。

＜参考＞労働基準法第16条：使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

（イ）リスキリングが本人の希望による場合

一方、従業員が自ら希望して研修や講座に参加する場合、企業と従業員が「金銭消費貸借契約書（貸付金の返済方法・返済期日・免除の事由などを取り決めたもの）」などを取り交わすことにより、企業が受講料を「貸与」する形式にすれば、退職時に返還義務を課すことが可能になる。ただし、リスキリングが本人の自由意思であっても、現在の業務に必要であったり有用性がある場合など、貸与契約が無効と判断される可能性もあるため注意したい。

（2）リスキリング終了後、会社の中に学びを活かせる場所があるか

企業の目的は、社会に価値ある商品やサービスを提供し、持続的に利益を生み出すことである。従業員の学びは、最終的には会社の存続のために還元されるべきであり、その効果を発揮するための場所が用意されている必要がある。リスキリング終了後のポジション設計、業務の再編、評価制度の見直しなどの受け皿”が整っていなければ、企業にとっては投資の効果が期待できず、従業員からすれば「学んだのに活かせない」という不満からモチベーションの低下につながりやすくなる。

（3）リスキリングをした社員が会社に定着するとは限らない

企業がリスキリングを導入する際、しばしば「学ばせれば辞めないだろう」「投資すれば恩義を感じるはず」という従業員に対する期待が先行しがちである。しかし、学びの機会が視野の拡張につながり、結果として転職の契機になることもある。特に資格がないと業務ができない分野や事業所内に一定の資格保持者を設ける義務がある場合、資格取得後に退職するケースは実際の現場でも少なくない。学びの目的と活用の場を明確にした上で、人材育成と配置の設計を行うことが求められる。

甲社長の問題点

若くして企業を立ち上げ、将来を見込んだA川さんに学びの機会を与えるという甲社長の熱意は理解できる。しかしその運用にはいくつかの問題があった。

（1）A川さんには会社命令で学ばせたにもかかわらず、退職時に受講料の返還を求めるという対応が、合理性を欠いていた。

（2）A川さんが特別講座を終了後、約束されたポジション（本部長）の権限や業務が用意されず、学びの成果が活かされないまま本人の意欲を削ぐ結果となった。

（3）会社の費用で学びを得ても、そのまま会社に定着するとは限らないという現実を認識していなかった。

業務拡大に伴い甲社長が多忙を極め、A川さんとの対話の機会を持てなかったことが、すれ違いの原因となった。せめて「いつまでに」「どのような役割で」といった具体的な約束を交わしていれば、A川さんの意欲を支え、今回のような事態は避けられたかもしれない。

A川さんと甲社長のその後

A川さんの退職届を握りしめ、怒りに震えた甲社長は、すぐに知人である弁護士に電話をかけ相談した。しかし、

「社長が怒る気持ちもわかりますが、訴えるのは難しいですね。会社命令での受講なら、返還請求は通りませんよ」と言われ、納得するしかなかった。

退職日。最後のあいさつで社長室を訪れたA川さんは、

「今までお世話になりました」

と甲社長に頭を下げた。

「A川君、ちょっといい？」

「はい、まあ……。業務の引継ぎは終わりましたので大丈夫です」

「そうか、よかった。君に話があるんだ。本部長の話、もう一度考えてくれないか。今は自分が手いっぱいで具体的な話はできないけど、あと1か月待ってほしい。それならOK？」

そう言いながら、甲社長は預かっていた退職届をA川さんに差し出した。

A川さんは胸に熱いものがこみあげ、小さく頷いた。

【もっと読む】28歳主任が絶句…「反抗的な新入社員」の初任給が自分より高いことが発覚「会社辞めちゃおうかな」