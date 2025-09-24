《本当に似てきた気がする笑笑笑

会えないの耐えて頑張るぞー！》

木村拓哉（52）と工藤静香（55）の娘でフルート奏者のCocomi（24）が22日までにインスタグラムのストーリーズを更新。上記のコメントとともにバレーボール女子日本代表の石川真佑選手（25）の投稿を引用した。

「Cocomiさんが12日、石川選手と色違いのお揃いのキャップを被って同じポーズをとる写真などを投稿。すると22日、石川選手がその時の別カットの写真を自身のインスタグラムにアップ。ストーリーズでも“やっぱり似てきた、、？！？！ また会えるまで頑張るよぉーー”というコメントを添えています。このストーリーズにCocomiが反応したのが今回の投稿、という流れです」（スポーツ紙記者）

Cocomiと石川選手の親密さがわかるやりとりだが、この件を取り上げたネットニュースのコメント欄にはなぜか辛辣な声が並ぶことに。

《石川真佑は世界バレー選手であるし 振り回さないでといいたい。また勘違いされるの石川真佑サイドのファンとして迷惑と強く思います。》

《本当の友人同士なら親密なやり取りはSNSに公開しない。絶対に。石川選手にとってマイナスにしかならないと思うよ。》

《応援するのはいい、でも遠恋だとかプライベートをあげたり体を休めなければならない時に振り回すのは辞めてほしい。それが原因でなくても調子が悪かったりする時に巻き込まれる石川選手が気の毒です。》（すべて原文ママ）

なぜここまで厳しい言葉を寄せられるのか。前出のスポーツ紙記者はこう話す。

「漫画『ハイキュー!!』をきっかけにバレーボールファンになったCocomiさん。そんななかイタリアにいる石川選手との交流が始まったのですが、当時を振り返った彼女が《遠距離恋愛してました》と表現したことで、一部のバレーボールファンから怒りを買ってしまった」

実は石川選手の兄で、バレーボール男子日本代表の石川祐希選手（28）が関係していて……。

「他にもCocomiさんが祐希選手との親密さを“匂わせた”と勘違いされるような投稿もあり、ネット上で《ほんとはお兄さんと仲良くなりたいんじゃない？》と囁かれるように。というのも、兄の祐希選手はバレーボール界のイケメン選手であり、現在はイタリアのセリエAで活躍する人気と実力を兼ね備えたスター選手です。そのため、ファンたちがCocomiさんに対して警戒心を持っているんです。

またネットニュースのタイトルも“遠距離恋愛”というワードをわざわざ使っているため、火に油となっています」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

コメント欄にも、以下のような指摘が。

《遠距離恋愛という表現は良くない、誤解を招くし日本語を正しく使用して欲しいですね！仲良い友達や知人という様な表現でいいのではないか。》

《仲良しはいいこと。異業種の仲良しは刺激も貰えるしリフレッシュにもなる。でも、遠距離恋愛って言い方がよくないよね。》

《お付き合いされてるなら別ですが、誤解を招くような言い方は止めた方がいいと思います。》（すべて原文ママ）

何やっても注目を集めてしまう木村ファミリー。Cocomiも例外ではないようだ――。