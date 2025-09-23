株式会社オートバックスセブンは、令和7年秋の全国交通安全運動に合わせ、「オートバックス おクルマ無料安全点検」の内容を拡充し、2025年9月21日から実施している。

同取り組みは、従来の点検項目に加え、「ライトまわり」や「ナットの締め付け確認」などが新たに加わり、安全性向上を図る取り組みとなる。また、交通安全啓発の一環として、アニメ『地球のラテール』とコラボしたキャンペーンも展開。来店した子どもには蓄光傘チャームを配布し、抽選で江戸硝子の「再生グラス」が当たる特典も用意されている。興味のある方はお近くの店舗へ足を運んでみてはいかがだろうか。

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、内閣府が主催する「令和7年秋の全国交通安全運動」に合わせ、全国のオートバックスグループ店舗にて実施している「オートバックス おクルマ無料安全点検」の項目に新たに「ライトまわり」などを追加し、点検内容を強化しました。

また、期間中の9月21日（日）～9月30日（火）には、アニメ「地球のラテール」とコラボした「秋の交通安全キャンペーン」を実施いたします。

ここがポイント！

・おクルマ無料安全点検項目に新たに「ライトまわり」などを追加

・アニメ「地球のラテール」コラボの傘チャームを無料配布

・抽選で江戸硝子「再生グラス」をプレゼント

オートバックス店舗では、安全・安心なクルマ社会の実現に向けて、かねてより「タイヤ」、「エンジンオイル」、「バッテリー」、「ワイパー」の点検を無料で実施しています。近年、メンテナンス機会の減少による整備不良懸念の高まりを受け、新たに「ライトまわり」の項目を追加いたします。さらに、タイヤの脱輪事故などを未然に防ぐため、「ナットの締め付け確認」もタイヤの点検項目に追加し、安全性の向上を図ります。これらの取り組みによりドライバーの安全意識の向上と事故の未然防止に貢献してまいります。

■秋の交通安全キャンペーン（9月21日～9月30日） アニメ『地球のラテール（※１）』とコラボレーションし、交通安全啓蒙キャンペーンを展開します。期間中、店舗にご来店いただいたお子様に、アニメ『地球のラテール』デザインの「蓄光リング付き傘チャーム」を無料でプレゼント。このチャームは、廃車から回収された自動車のフロントガラスの中間層（PVB）を再利用した環境に配慮したアイテムです。 さらに、オートバックスアプリ会員限定で、期間中に3,000円以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で500名様に車のリサイクルガラスを使用した、伝統工芸品・江戸硝子の「再生グラス」をプレゼントいたします。

（※１）『地球のラテール』は、絶滅危惧種との出会いを通して、生物多様性を楽しく学ぶテレビアニメ。9/5（金）より地上波にて放送中。

■「オートバックス おクルマ無料安全点検」について

オートバックスでは、店舗での当日申し込みのほか、オートバックス公式アプリやWebサイトからも簡単にご予約いただける「おクルマ無料安全点検」を実施しています。点検時間は約15～20分。日常のお買い物の合間や長距離ドライブ前に、ぜひお気軽にご利用ください。

オートバックス おクルマ無料安全点検！プロの点検で安心ドライブ

https://www.autobacs.com/pit-service/car-maintenance-checkups/top.html

「秋の交通安全キャンペーン」概要

期間 2025年9月21日（日）～9月30日（火） 対象店舗 全国のオートバックスグループ店舗（一部店舗を除く） 内容 「地球のラテール」コラボ傘チャーム配布（お子様対象）

※なくなり次第終了

アプリ会員限定「再生グラス」抽選プレゼント（3,000円以上購入）

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

