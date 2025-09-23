ウォーキングやジョギングが自動的に検出！Re・De Ring
ピクセラは、ファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」に、新たに独自開発したMoveSense AIによる「自動運動検出機能」を搭載するアップデートを2025年9月16日(火)に実施。
Re・De Ring「自動運動検出機能」
＜製品情報＞
・カラー ：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック
・サイズ ：8サイズ展開
・販売価格：29,800円(税込)
今回のアップデートにより、リングを着けているだけでウォーキングやジョギングが自動的に検出され、日々の健康管理がさらに手軽で直感的なものになります。
■アップデート内容について
【もっと手軽に】『自動運動検出機能』で、記録の手間から解放
これまで手動でメモする必要があった運動の記録が、これからは自動になります。
リングがあなたの活動を認識し、ウォーキングやジョギングを自動的に検出。
面倒な操作を意識することなく、日々の活動ログが蓄積され、あなたの健康管理をより自然な形でサポートします。
自動運動検出関連画面(イメージ)
今回のアップデートでは、上記の機能追加に加え、ユーザーの皆様から報告されていたいくつかの不具合を修正しました。
これにより「Re・De Ring」のより安定した動作環境を実現。
快適に利用できるようになります。
■MoveSense AIとは
「MoveSense AI」は、同社が独自に開発した、エッジセンサーを用いたAI解析システムです。
リングに搭載された6軸IMU(慣性計測装置)から取得した動作データをAIが解析し、ユーザーの動きがウォーキングかランニングかを自動判定します。
これにより、ユーザーが運動の開始や停止のたびに手動で操作する必要はありません。
運動中の歩数、カロリー、心拍数、運動強度といったデータも自動で検出され、運動後にアプリからの提案をワンタップで承認するだけで、すべての記録が完了します。
運動中の一時的な中断や再開もAIが認識するため、一連の運動として記録を継続しやすくなり、あなたのウェルネス習慣をより快適にサポートします。
■Re・De Ring 主な特徴
・高感度センサーで心拍数、呼吸数、酸素レベルなどを24時間測定
・睡眠中のレム睡眠や睡眠の規則性も分析
・睡眠時間編集機能
・運動中の心拍を計測する機能
・仮眠検出/登録機能
・血管年齢計測機能搭載
・SLEEP TECH × AIによる最適なアドバイス
・メモ登録機能
・防水・防塵機能で入浴やサウナもOK
・医療用ステンレス製で肌に優しい
・最大7日間持続の大容量バッテリー
・シンプルで洗練されたデザイン
・Apple社の「Appleヘルスケア」およびGoogle社の「ヘルスコネクト」連携
・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)・英語対応
■次世代スマートリング Re・De Ring（リデリング）について
「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる、次世代型のスマートリングです。
AI技術を駆使し、睡眠時のバイタルデータだけでなく、運動量や体の表面温度なども記録・分析します。
さらに、合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といった睡眠データを総合的に分析し、あなたのコンディションを可視化。
手軽にあなたの「今」を分析し、SLEEP TECH × AIが睡眠状態や体調に合わせた最適なアドバイスを提供します。
また、血管年齢計測機能では、血管の健康状態を表す指標を表示します。
例えば、ある日の血管年齢が高くなった場合、それまでの生活習慣(食事、運動不足、睡眠不足など)を振り返り、改善点を見つけやすくなります。
Re・De Ring各色
