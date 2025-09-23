AIツール解説者が語る「推論能力を備えた高画質動画生成AI『Ray3』」「動画版のNano Banana『Lucy Edit』」など、最新AI14ツールを徹底紹介
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで最新AIツール情報を発信するミライさんが、「【最新無料AIツール14選】推論能力を備えた高画質動画生成AI『Ray3』/動画版のNano Banana『Lucy Edit』/AIエージェントマーケット『MuleRun』」と題した動画を公開。動画内では、ここ1週間でリリースされたばかりの注目AIツールの中から、特に「週間AIツールベスト10」では伝えきれなかった最新のAI・生成・編集系プロダクトを“別冊”形式で特集した。
動画の冒頭、ミライさんは「推論機能が実装され、超高画質な動画を生成できるAIモデル、Ray3が登場」と切り出し、大注目の進化を紹介。Ray3の強みについては「品質はかなり高く、現時点で最高性能を誇る動画生成AIモデルのGoogle Veo 3以上の画質を出せる動画もあり」と、同業界最先端技術を超えた可能性を強調した。その上で、「推論モードを使うとRay3が自分で考えながら最終的にいくつかの動画を出力してくれます」と、単なる高画質だけでなく、AIのクリエイティブ性にも言及している。
一方、Ray3の注意点も率直に指摘。「動画生成時に必要なクレジットの消費が激しいので、月29.99ドルのプラスプランに加入していても高画質モードや推論モードを使うとすぐにクレジットがなくなってしまうので注意が必要」と語り、ユーザー視点でのデメリットにも触れた。
続いて「動画版のナノバナナ」と表現されたLucy Editや、AIエージェントマーケットMuleRun、キャラクターベースの動画生成WAN2.2アニメート、さらにチャットボットCrokやNotionのAI機能といった多様な進化事例もテンポよく解説。「MuleRun」では、クリエイターが作った様々なAIエージェントを、クレジットを消費して利用できます。初回や毎日、ある程度無料で楽しめるのも大きな魅力」と独自ポイントを紹介したほか、NotionのAIチームメイト機能やHunyuan 3D Studioの最新3D生成サービスなど、プロダクトごとに使い方や特筆すべきポイントをコンパクトにまとめている。
ラストは、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくり、視聴者に自ら活用することを勧めた。技術の最前線を体系的に押さえたい人には必見の内容となっている。
動画の冒頭、ミライさんは「推論機能が実装され、超高画質な動画を生成できるAIモデル、Ray3が登場」と切り出し、大注目の進化を紹介。Ray3の強みについては「品質はかなり高く、現時点で最高性能を誇る動画生成AIモデルのGoogle Veo 3以上の画質を出せる動画もあり」と、同業界最先端技術を超えた可能性を強調した。その上で、「推論モードを使うとRay3が自分で考えながら最終的にいくつかの動画を出力してくれます」と、単なる高画質だけでなく、AIのクリエイティブ性にも言及している。
一方、Ray3の注意点も率直に指摘。「動画生成時に必要なクレジットの消費が激しいので、月29.99ドルのプラスプランに加入していても高画質モードや推論モードを使うとすぐにクレジットがなくなってしまうので注意が必要」と語り、ユーザー視点でのデメリットにも触れた。
続いて「動画版のナノバナナ」と表現されたLucy Editや、AIエージェントマーケットMuleRun、キャラクターベースの動画生成WAN2.2アニメート、さらにチャットボットCrokやNotionのAI機能といった多様な進化事例もテンポよく解説。「MuleRun」では、クリエイターが作った様々なAIエージェントを、クレジットを消費して利用できます。初回や毎日、ある程度無料で楽しめるのも大きな魅力」と独自ポイントを紹介したほか、NotionのAIチームメイト機能やHunyuan 3D Studioの最新3D生成サービスなど、プロダクトごとに使い方や特筆すべきポイントをコンパクトにまとめている。
ラストは、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくり、視聴者に自ら活用することを勧めた。技術の最前線を体系的に押さえたい人には必見の内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
AI解説者が明かす“プロ顔負け”Webサイト生成AIツール、最強はどのAI？話題5選を徹底レビュー
AI情報発信者・ミライが解説！「AI進化の最前線」ChatGPT新機能”GPT-5の思考時間選択”の衝撃
AI系解説者が激推し！ChromeにGemini搭載でAIブラウザ化「読むだけのブラウザから自ら動く時代へ」
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています