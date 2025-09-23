今回の主役は、柴犬のふじくんです。整った顔立ちをしていますが、ふっくらムチムチ体型に育ったため、愛嬌のある印象があります。

ふじくんの日課は飼い主さんとの散歩ですが、ムチムチボディに反して外で歩くのが大好きなのだそう。朝から長時間の散歩に付き合わされた飼い主さんの嘆きは44.5万回以上再生され、視聴者からは「笑顔の拒否柴可愛すぎるー！」「うちの柴犬も若い頃は本当によく歩きました…」と、さまざまなコメントが寄せられています。

【動画：朝の散歩で『帰宅拒否』を繰り返す犬→可愛い顔で…絶望してしまう『2時間後の光景』】

家に帰りたくないふじくん

Instagram「自称豆柴のふじ」

Instagramアカウント「@yamada_fuji_」に投稿されたのは、ある日の朝んぽの様子でした。いつものように、朝早くから散歩に出た飼い主さんとふじくん。

しかし、この日のふじくんは拒否柴を多発し、なかなか家路につけなかったと言います。

決して機嫌が悪いわけではなく、気になるものがあるわけでもなさそうなふじくん。単純に、「もうちょっと散歩したい」という気持ちだけのようです。

拒否柴

我の強い柴犬が、お散歩に行くか行かないかで拒否する姿を指す「拒否柴」。ムスッとした顔のほうが一般的ですが、ふじくんの場合はニコニコの笑顔です。

表情こそ明るいものの、飼い主さんがいくら要求しても「まだ帰りませんよ」という姿勢を崩さないふじくん。リードに前脚を優しくかけ、どこか圧のある笑顔を飼い主さんへ向けています。

飼い主さんが離れても、まったく帰る気はないようです。

笑顔のふじくん

終始ニコニコ笑顔のふじくんでしたが、依然として家に帰ろうとはしてくれませんでした。

気づけば時間は過ぎていき、結局この日の朝んぽは2時間コースに。しっかり外を満喫したふじくんはご機嫌な表情で、最後には仕方なく飼い主さんのほうへ歩いてきてくれました。

朝から長時間のお散歩に付き合わされた飼い主さんは「泣きそう」とコメント。お疲れ様でした…。

一連の内容に視聴者からは「2時間は長いなあ」「2時間はしぬて」など、飼い主さんに同情するコメントが多数寄せられた他、「こちらも柴犬ですが、夕方の散歩で6時間経験したことあります…柴犬の体力、恐ろしいです」など、ふじくんを超える長時間の散歩に付き合わされたという猛者もちらほら。

柴犬の無限の体力、恐ろしいものです。

Instagramアカウント「@yamada_fuji_」では、ふじくんと家族の平和な日々を中心に発信しています。ニコニコ笑顔のふじくんに癒されたい方は、ぜひ一度アカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「自称豆柴のふじ」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。