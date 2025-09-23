【マツキヨ】高品質＆高コスパなスキンケアブランド「matsukiyo W/M AAA」。大人の肌悩みにアプローチしてくれるの嬉しい...。

マツキヨココカラ＆カンパニーは、スキンケアブランド「matsukiyo W/M AAA（マツキヨウィズ メソッド トリプルA）」から、唇用集中美容液と集中ケアシートマスクを、2025年9月11日から全国のマツモトキヨシとココカラファインの両グループ店舗とオンラインストアで販売中です（一部店舗を除く）。

オールインワンジェルクリームの詰替えも同日から販売中

・matsukiyo W/M AAA モイストインテンシブ リップトリートメントセラム

唇のハリや潤いなどをトータルケアする唇用集中美容液。高機能トリプルペプチドとナイアシンアミドを中心に、セラミド、リピジュア、アクアマグネットなどの濃密保湿成分を配合したアクアプランプ処方を採用しています。

ハリや弾力にアプローチする3種のペプチドを配合。唇のボリュームなどの悩みに多角的にアプローチしてくれます。

ナイアシンアミドとヒト型セラミドを配合し、乾燥しやすい唇にうるおいをチャージ。うるおいを吸着させるリピジュアとアクアマグネットの配合により、摩擦や水分から守って唇のうるおいを保ちます。

濃厚なのにベタつかないテクスチャーを実現し、日中の下地使いから夜の集中ケアにも使えます。

8g入り、価格は1320円。

・matsukiyo W/M AAA プレシャスソリューション アドバンストクリア シートマスク

"大人くすみ"に着目した集中ケアシートマスクです。攻めのケア成分の白玉グルタチオン、守りのケア成分のグリチルレチン酸ステアリルを配合。美容液成分たっぷりの3層構造の密着シートと、角質層までの浸透をサポートする「クリアブースト成分」がアプローチし、透明感のある肌へと導きます。

7枚入り（エッセンス113ml）、価格は880円。

・matsukiyo W/M AAA モイストインテンシブジェルクリーム＜詰替え＞

"うるぷる貯水"のオールインワンジェルクリームの詰替えを同日から販売中。ナイアシンアミドやガラクトミセス培養液など話題の成分を配合した、1つで6役（化粧水、美容液、乳液、クリーム、アイクリーム、パック）のオールインワンです。

うるおいを1ステップで補給・密封し、うるおいを貯め込んだ"うるぷる肌"をキープ。みずみずしく透明感に満ちたアクアティックブルームの香りです。

81g入り、価格は1760円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部