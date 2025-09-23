【ユニクロの黒】がオシャレ見え！ 大人が買って真似したい♡「サマ見えコーデ」

黒は幅広いスタイルに取り入れやすく、コーデを引き締めてくれるカラー。ともすると重く見えがちだから、合わせ方に悩むことも。そんな悩みを解消してくれそうなスタイルをリサーチしたところ、おしゃれなインフルエンサーたちは【ユニクロ】の「黒アイテム」をうまく取り入れている様子。今回は、大人の女性におすすめしたい黒アイテムを活かしたコーデをご紹介します。

透け感で軽やかに仕上げる黒カーディガン

【ユニクロ】「ライトVネックカーディガン」\790（税込・セール価格）

程よい透け感のあるVネックカーディガン。黒でも重たくならず、白インナーときれいめパンツを合わせれば落ち着いたモノトーンコーデに。軽やかさがありながらも、クールな印象を与えてくれます。一枚あるとクーラー冷え対策や季節の変わり目にも重宝しそうなアイテムです。

ドット柄を大人可愛く見せる黒Tコーデ

【ユニクロ】「リブボートネックT / 5分袖」\500（税込・セール価格）

大人ガーリーなモノトーンコーデ。黒のリブTシャツは程よくタイトなシルエットで、レイヤードにも便利。可愛らしくなりがちなドット柄も、黒でまとめれば落ち着いた雰囲気に仕上がります。甘さと大人っぽさを兼ね備えたスタイルは、ぜひ大人女性に取り入れてほしい着こなしです。

エアリズムのジョガーで叶えるモードスタイル

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」\2,990（税込）

吸汗速乾の機能がついたエアリズム素材のジョガーパンツ。スポーティなジョガーパンツも、黒のきれいめトップスに合わせればモードな印象に。快適さを期待できる一方で、きちんと感もあり、マネしたくなりそうなスタイルです。

カーブパンツとポロカーデで品よくすっきり

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

脚をきれいに見せてくれそうなカーブシルエットのパンツ。モダンなデザインが程よいリラックス感を演出し、大人の余裕を感じさせます。トップスにはリブ編みのポロカーディガンを合わせて、コンパクトなシルエットに。すっきりとした印象でパンツとも好バランスなコーディネートです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sachi12011119様、@shocogram__様、@mhi_7746様、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu