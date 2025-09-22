【殿堂入り】お箸が止まらない！なすが無限に食べられちゃう神レシピ

【元ハンバーグステーキ職人の格上げレシピ vol.2】多数の殿堂入りレシピを持つ人気レシピ作者・しるびー1978さんのレシピ本『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』に掲載している、ご飯の進むおかずをピックアップして紹介します。

なすの大量消費にもおすすめ！

クックパッドに1100品以上のレシピを投稿するクックパッドアンバサダー・しるびー1978さんの数ある殿堂入りレシピの中で、秋なすが旬をむかえる今、特におすすめしたいのが「やみつきナスの南蛮風炒め」です。

今回は、2025年9月24日に発売のしるびー1978さんのレシピ本『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』より、大人気のなすレシピを紹介します。

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）でも、「焼いてあえるだけ！簡単美味しい！」「茄子が無限に食べられちゃう⭐︎」「味見で止まらな〜い！」など、甘酸っぱいなすにやみつきになったという声がたくさん届いています。





すべての調味料が大さじ1という手軽さもうれしいポイント。旬のなすをおいしく味わえるこの一品は、秋の食卓に欠かせない存在となりそうです！みなさんも、ぜひ作ってみてくださいね。





クックパッドのフォロワーは4万9千人、届いたつくれぽ総数は11万4000件超！大人気のクックパッドアンバサダー・しるびー1978さんのレシピ本が発売！元ハンバーグステーキ職人のコツとテクニックで、いつもの肉おかずを格上げするレシピ満載の1冊です。



