【「UniBestiez」第2弾】 9月22日 発売 価格：2,600円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズ第2弾として、新キャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで本日9月22日より発売する。

ディズニーストアのオリジナルキャラクター「ユニベスティーズ」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれた新シリーズ。今回、物語の中でドナルド、デイジー、プルートが出会った新キャラクターのドラン シープとシア シープ、そしてトゥルプ フォックスのグッズが新たに登場する。

ラインナップには、思わず抱っこしたくなるようなお座りポーズがキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開。ぬいぐるみのキラキラのネクタイとリボンは、それぞれ取り外し可能な仕様となっており、各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカードが付いている。

□ディズニーストア「ユニベスティーズ」特集ページ

【UniBestiez（ユニべスティーズ）｜Story Book 02｜Disney store（ディズニーストア）】

ユニベスティーズ ぬいぐるみ シア シープ カード付き 3,800円

ユニベスティーズ ぬいぐるみ ドラン シープ カード付き 3,800円

ユニベスティーズ ぬいぐるみ トゥルプ フォックス カード付き 3,800円

ユニベスティーズ シア シープ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 2,600円

ユニベスティーズ ドラン シープ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 2,600円

ユニベスティーズ トゥルプ フォックス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 2,600円

(C) Disney