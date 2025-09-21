吉本興業に所属する結成5年目の男女お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠（36）と山井祥子（31）が結婚したことを21日、お互いのSNSで発表した。

中込は自身のXで「ご報告」として「この度、祥子と結婚いたしました！」と相方の山井と結婚したことを発表した。

相方との結婚に「人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」とし「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」と伝えた。

また、インスタグラムでも発表し、「婚姻届の証人欄は、空気階段のかたまり兄貴に書いていただきました！ありがとうございます！ご報告したときめっちゃ笑ってました」と明かした。

山井も自身のインスタグラムで発表し「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか。どうか温かく見守っていただけると幸いです」としている。