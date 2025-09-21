わんこの完璧すぎる「二度見」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で96万8000回再生を突破し、「犬も二度見するんですね(笑)」「悶絶級の可愛さ」「素直さが出てる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩で『飼い主がリードを持っている』と思っている犬→『別人だ』と気付いた瞬間…まさかの反応】

愛犬をお散歩していたら…

愛犬のお散歩を日課にしている方の中には、リードが2人の信頼の証だと感じている方もいるのではないでしょうか。

フレンチブルドッグの『もち子』ちゃんをお散歩中に、別人にリードを持たせてみたというInstagramアカウント「emi_kobutaaaaa」さん。もち子ちゃんは、リードを持っている人が変わっていることに、10分間も気が付かなかったそうです。

しかし、いつもとリードの引き方が違うことに、徐々に違和感を覚えた様子。リードを引っ張るように、立ち止まってしまったといいます。

綺麗な二度見に爆笑！！

立ち止まったもち子ちゃんは、恐る恐るリードの先にいる人が誰なのかを確認してみました。しかし、そこにいるのは飼い主さんではありません…。驚いたもち子ちゃんは、一旦視線を外し、もう一度見つめるという綺麗な二度見！！

漫画みたいな完璧すぎる二度見に、妙に人間臭さを感じてしまいます…！

ちなみに、リードを持っていたのは投稿主さんのお母さんとのこと。一応身内ということで納得したのか、名前を呼ぶと再び歩き始めたといいます。

人が変わっていることになかなか気づかないおっとりタイプのもち子ちゃんだからこそ、機敏な二度見が面白さを倍増しているのでしょうね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「不機嫌フェイスがたまんねぇ」「露骨に嫌な顔してて草」「フレブルちゃんは表情が豊かでわかりやすい」などさまざまなコメントが寄せられました。

お散歩から帰ったら…

実は、もち子ちゃんには『イブ』ちゃんという同居犬もいます。2匹でお散歩に行ったあとは、2匹で驚きの行動を見せてくれるのだそうです。

帰宅したイブちゃんが向かった先は…。なんとお風呂！2匹は、お散歩のあとに自分でお風呂まで行って足を洗ってもらうのだそうです。

もち子ちゃんも、ちょっぴりぐずったものの自分でお風呂へ。ときにはドジってしまうこともあるけれど、本当はとっても賢い2匹なのでした！

Instagramアカウント「emi_kobutaaaaa」には、イブちゃんともち子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

