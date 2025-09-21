1リッターで「23km以上」走れるってサイコー！ めちゃ燃費が良い“コスパ最強”の「中型ミニバン」トップ3

めちゃ燃費が良い“コスパ最強”のミドルサイズミニバンとは？

ファミリーカーとして人気の「ミニバン」は、ボディが大きく、重量もかさむことから、燃費が悪いイメージがあるかもしれません。

しかし近年では、電動化やエンジンの高効率化、軽量化などが図られ、燃費が良い車種も増えてきています。

【画像】「えぇぇ！」これが「燃費が良い中型ミニバン」トップ3です！（30枚）

そこで、燃費が良いミニバンのなかでも、売れ筋の「ミドルサイズ」のモデルを3車種紹介します。

1リッターで「23km以上」走れる「中型ミニバン」がスゴい！

●第3位：ホンダ「ステップワゴン e：HEV」（19.8km／L）

「ステップワゴン」は、1996年に発売されて以降、ホンダの人気ミニバンとしてユーザーから支持されています。

日本自動車販売協会連合会が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数2万8850台。全乗用車のなかで18位となっています。

ステップワゴンのなかでも、カスタムモデルかつハイブリッド車の「e：HEV スパーダ」は特に人気があり、上質さを求める人には、「e：HEV スパーダ プレミアムライン」がおすすめです。

価格は約335万円から購入かのうです。

そして、最も燃費が良いのは「e：HEV AIR EX（2WD）」は19.8km／L（WLTCモード、以下同）。ハイブリッド車は2WDのみで4WDは展開されていません。

●第2位：日産「セレナ e-POWER」（20.6km／L）

「セレナ」は、広々とした室内空間が魅力の日産の人気ミニバンです。

2025年1月〜6月の乗用車ブランド通称名別順位では新車販売台数3万8921台で、全乗用車のなかで13位となっています。

日産のラインナップのなかでは、「ノート」に次いで人気があるセレナ。

「360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）」など安全性能が優れており、国土交通省および自動車事故対策機構による安全性能評価では、最高評価のファイブスター賞を獲得。

約272万円から購入でき、ミニバンのなかでもトップクラスの室内空間の広さとあって、ファミリーカーとしてもおすすめです。

そんなセレナで最も燃費が良いグレードは「e-POWER X（2WD）」の20.6km／Lです。

●第1位：トヨタ「ノア ハイブリッド」（23.4km／L）

「ノア」は267万円から購入できる、トヨタの人気ミニバンです。

都会的で存在感があり、室内空間が広いため、ファミリーカーとしても多くの方に支持されています。

2025年1月〜6月の乗用車ブランド通称名別順位では、ノアは新車販売台数4万698台で全乗用車のなかで11位となっています。

「S-Z」は7人乗りのみですが、他のグレードは8人乗りも選択可能。コストパフォーマンス重視なら「X」、内装の高級感や装備の充実度を求める人は「S-Z」がおすすめです。

なお、雪道を走行する機会が多い人は、E-Four（4WD）が適しています。

そんなノアで最も燃費が良いグレードはハイブリッド車の「HYBRID X（2WD）」の23.4km／L。

同グレードはE-Four（4WD）でも22.0km／Lを達成しており、全体的にコストパフォーマンスに優れた低燃費のミニバンだと言えます。

なお、兄弟車の「ヴォクシー」も非常に燃費が良く、ハイブリッド車は23.0km／Lをマーク。ノアのOEM車であるスズキ「ランディ」もハイブリッド車は23.2m／Lと低燃費を誇ります。

（兄弟車のため、記事では最も燃費が良いノアを中心に取り上げています）

※ ※ ※

コンパクトミニバンならトヨタ「シエンタ」の燃費の良さが光ります（28.4km／L）。

5ナンバーのコンパクトミニバンとして人気のモデルで、開放的な室内空間が魅力です。各グレードに5人もしくは7人乗りが展開されています。

シエンタは、2025年1月〜6月の乗用車ブランド通称名別順位では、新車販売台数5万6882台と、「ヤリス」「カローラ」に次いで3位にランクイン。

ガソリン車なら約208万円から購入でき、室内空間が広く燃費も良いので、コストを抑えてミニバンを購入したい人におすすめです。

最も燃費が良いグレードは「HYBRID X（2WD・5人乗り）」の28.4km／L。「HYBRID X（E-Four・5人乗り）」でも24.8km／Lです。