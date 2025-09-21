大好きな相手とはスキンシップを取りたくなるもの。どうやらそれは、わんちゃんも同じようで…？大好きな猫ちゃんと過ごすわんちゃんの光景が31万再生を突破。思わず笑ってしまうその光景には、「最高の笑いをありがとうｗ」「面白すぎるｗ」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：同居猫のことが大好きな犬→前足で体を触った後に…思いもよらない『まさかの行動』】

猫ちゃんにかまってほしいしおちゃん

Instagramアカウント『しおちゃん』に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーのしおちゃんと同居猫の黒猫ちゃんの、ある日の光景。

しおちゃんは猫ちゃんのことが大好きで、よく一緒にいるのだそう。この日も、飼い主さんの足の上でくつろぐ猫ちゃんの姿を見かけたしおちゃんは、猫ちゃんのそばに近寄っていったといいます。すると、しおちゃんは猫ちゃんにかまってほしいのか、猫ちゃんの背中に前足を当てて、穴を掘る仕草を始めたそう。

しかし、猫ちゃんはそんなしおちゃんに反応することなく、飼い主さんの足の上に体を乗せたままくつろいでいたとのこと。どうやら、今日の猫ちゃんはのんびりと過ごしたい気分のようです。

猫ちゃんにかまってもらえなかったしおちゃんは…

一生懸命猫ちゃんにアピールをするものの、取り合ってもらえなかったしおちゃん。すると次の瞬間…なんと、しおちゃんは猫ちゃんの背中を掘っていた前足の匂いをかぎ始めたのだそう！

大好きな猫ちゃんにかまってもらえなかったため、せめて匂いだけでも堪能しようと思ったのでしょうか？そのバキバキに開かれた目を見ていると、なんだか笑いがこみ上げてきてしまいます。

その後、猫ちゃんの体にじかに鼻を近づけて直接匂いを堪能したしおちゃん。しおちゃんの推しへの本気度が垣間見えた瞬間となったのでした。

猫ちゃんのことが大好きなしおちゃん

匂いをかいだだけで目がバキバキになってしまうほど、猫ちゃんのことが大好きなしおちゃん。その気持ちがどれほど大きいのかというと…猫ちゃんを見かけると、思わず抱きしめてしまうほど！別の日には、猫ちゃんを抱き枕のように抱きしめるしおちゃんの姿が目撃されたといいます。

こんなに激しい愛を向けられては、猫ちゃんも少し困ってしまうのではないか…と思いきや。どうやら猫ちゃんもまんざらではないご様子。しおちゃんに抱きしめられて嫌がるどころか、嬉しそうに目を細めていたといいます。

大好きな気持ちを包み隠さず伝えてくれるしおちゃんと、静かにそれを受け止める猫ちゃん。性格は全然違うふたりですが、嬉しそうに寄り添って眠る姿を見たら、ふたりが相思相愛なことは一目瞭然です。

この光景は、「思ってたよりバッキバキだったｗ」「クセ強すぎて虜になりました（笑）」「キマってますねｗ」と、たくさんの人に笑顔を届けることに。

Instagramアカウント『しおちゃん』では、そんな元気いっぱいなしおちゃんの日常が投稿されていますよ。

