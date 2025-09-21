「人生100年時代」、定年後に資格や経験を活かして独立・起業することは、多くの人にとって魅力的な選択肢です。しかし、その希望に満ちた船出のすぐ先には、経験の浅い起業家が陥りがちな数多くの罠が待ち受けています。本記事では松尾さん（仮名）の事例とともに、定年退職者の起業も餌食とする「ひよこ食い商法」の手口を、ニックFP事務所のCFP山田信彦氏が解説します。

定年退職を機に資格取得、起業も…

地方都市にある中堅メーカーの総務部部長だった松尾さん（仮名）。60歳で定年退職したあとは、5年間の再雇用契約期間もしっかりと勤めあげました。松尾さんは自宅の住宅ローンを完済し、2人の子供はすでに独立済みですが、ローン返済と教育費支出期間が重なったこともあり、預貯金は1,000万円程度しかありません。

しかし、気持ち的には余裕がありました。というのも、昨年、法律関係では中堅難易度といわれる、ある国家資格に3度目の受験で合格を果たすことができたのです。

人生100年時代といわれるなか、松尾さんの計画は万全です。まず、夫婦ともに公的年金の受け取りを5〜10年遅らせることで42〜84％増額させる予定です。さらに松尾さん自身は、65歳退職と同時に自分の事務所を立ち上げて、少なくとも60代後半から70代前半までの基本生活費程度をその収入で賄う考えでした。

松尾さんは試験合格後、早々に法務局などで必要な書類を集めて、地元の資格者団体に登録を済ませました。登録料、入会金、年会費などで15万円近い出費となりましたが、登録は法律で定められていることなので仕方がありません。自宅の一部を改装して事務所の看板を掲げたときの高揚感を、松尾さんはいまも忘れることができません。

松尾さんが取得した資格で対応できる守備範囲は、各種許認可の申請代行業務から会社設立などの法人関連業務と幅広いのですが、松尾さんは相続での遺言書や遺産分割協議書の作成支援をメイン業務とすることに。数年前に自らも親の相続を経験したことから、活かせると踏んだためです。

――しかし、開業してから3ヵ月が経過しても、松尾さんの事務所には顧客からの問い合わせがまったく来ませんでした。

お客の代わりに連絡を寄こしてくるのは…

ある日、久しぶりに松尾さんの携帯電話が鳴りました。

「松尾先生でいらっしゃいますか？」電話はホームページ作成会社からでした。たとえ相手が業者であっても「先生」と呼ばれることに悪い気はしません。

松尾さんの事務所ホームページは市販ソフトを使った自作のもの。先方はそれに気が付いているようです。「集客に魅力的なホームページを持つことは不可欠です。そこでの初期費用を惜しんではいけません」と説明してきます。

冷静に考えれば、「そんな集客力のある制作会社がなぜ自社ホームページで勝負せず、電話営業をしてくるのか」と考えることで、その実力もわかるものでしょう。しかし、焦りを募らせている松尾さんにはそこまで考えがおよびません。結局、ホームページの全面改装にSEO対策（Search Engine Optimization＝検索結果で上位表示を目指す施策）のオプションも加え、初期費用として60万円、その後の月額運用プラン（5万円／月）で1年契約を結びました。

納期まで1ヵ月程度かかるなかで、松尾さんは別途何度も営業をかけられていた「売れる士業になるための集客塾」なる情報商材も購入。こちらは12時間の動画視聴に「塾長」との合計2時間のオンライン面談がセットとなり、合計30万円かかります。パンフレットには、多くの「塾生」が受講後に月50万円以上を稼げるようになったと、「喜びの声」で溢れていました。

しかし実際に受講してみると「顧客に共感する傾聴力を鍛える」「ニッチ分野に特化する」など、手垢が付いたような内容ばかりで特に参考にならず、松尾さんは悶々とします。

ホームページも完成したところで、問い合わせ欄から連絡をしてきたのは（松尾さんは後日その名称を知ったのですが）、「プラットフォーム商法」業者です。松尾さんのような士業専門家と、経理、人事労務、福利厚生、各種行政手続きなどを外注している、主に中小企業とをマッチングさせるサイト運営者でした。契約期間は最低1年。月4万円の費用が掛かりますが、松尾さんは藁にも縋る思いで登録しました。

とどめに餌食となった「取材商法」

しかし、それでも松尾さんの事務所に顧客からの問い合わせが来ることは、ほとんどありません。

そんな折、落ち込む松尾さんのもとに一本の連絡が入ります。「ホームページに書かれている松尾様の考え方や人柄に感銘を受けたので、ぜひ取材させてほしい」という願ってもない話。しかしこれこそが、松尾さんがその存在すら知らなかった「取材商法」の業者からでした。

「取材商法」とは、企業や個人に対して「取材をしたい」と持ちかけ、あたかも新聞や雑誌、テレビなどのメディアに掲載・放送されるかのように装い、高額な掲載料や制作費を請求する商法です。実際には信頼性の低いウェブ媒体や、自社発行の小規模な冊子などにしか掲載されず、宣伝効果はほとんどありません。取材という名目で相手を油断させ、金銭を引き出す点が特徴で、特に承認欲求の強い中小企業オーナーや個人事業主が被害に遭うケースが多く見受けられます。

途中でなにかおかしいと気が付いた松尾さんは解約したものの、それでもキャンセル費用として約30万円を支払う結果となりました。

開業して事務所看板を誇らしげに掲げてから1年。潜在的な顧客からの問い合わせは数件ありましたが、成約はゼロ。その一方で、250万円以上を各種ひよこ食い業者に「養分」として吸い取られてしまったのです。

「自分に起業は向いていなかった」

力なく呟き、松尾さんが廃業を決意したのは、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出した日から、ちょうど1年半が経った日のことでした。

著者注：今回記事に取り上げた類型の事業者には優良な運営者も存在しており、そのすべてが悪質な「ひよこ食い」狙いであると断定するものではありません。

山田 信彦

ニックFP事務所

代表