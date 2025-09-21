東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着コースの男子20キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）がレース途中に結婚指輪を落として紛失。「助けてください」とファンに捜索の協力を呼びかけると、SNSを中心に拡散され、大きな話題に。しかし、午後6時過ぎに行われた表彰式の時点で発見に至らず。X上では「どうか見つかって」と願う声が上がっている。

結婚指輪をめぐる大騒動が繰り広げられている。

終盤、驚異的なスパートで金メダルを獲得したボンフィム。スタート時は左手薬指にあった指輪がゴール時にはなかった。レース途中に紛失したことを3キロ付近で気づいたという。「金メダルを取ったら妻が怒れないと思って告白したんだ」と、勇気を持って夫人に打ち明けた。

国立競技場をスタートし、明治神宮外苑のイチョウ並木などを巡る1周1キロの周回コースを18周するレース。そのどこかで落としたとみられる。沿道には多くのファンが詰めかけており、レース後の取材では「助けてください」と観戦していたファンらに捜索の協力を呼びかけた。

そして、ゴールから7時間後に行われた表彰式に出席したボンフィム。しかし、表彰台で首に提げた金メダルをかむポーズをした左手の薬指に指輪はなし。「まだ戻ってきてないんだ。助けが必要だよ」と明かした。明日21日夜に帰国の途に就くという。

「それまでに何とか見つかってほしい。日本の人たちを信じているよ」と祈るように話した。

THE ANSWERも編集部記者が周回コースを歩いて捜索し、近隣の交番に確認したところ、指輪の拾得物はなし。ただ、午後1時前に公式Xで情報を呼びかけたところ、瞬く間に拡散。1万を超えるリポスト、4万を超える「いいね」がつき、「どうか見つかってほしい」という声が続々。

なかには実際に会場周辺を捜索したというユーザーもいた。元日本代表のアスリートもシェアに協力している。



（THE ANSWER編集部）