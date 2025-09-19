±ºÏÂvs¼¯Åç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡ª¡ÄËþ°÷¤Î¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤ÇJ¶þ»Ø¤ÎÌ¾ÌçÆ±»Î¤¬·ãÆÍ¤Ø
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï19Æü¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç29»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤ò³ÍÆÀ¤·8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö55¡×¤Î»ÃÄê2°Ì¼¯Åç¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ëÂè30Àá¡£J¥ê¡¼¥°¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌ¾ÌçÆ±»Î¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Ëþ°÷¤Î¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓÃó¼Ö·ô¤¬°ìÈÌÈÎÇä¤Ë¤ÆÍ½ÄêÈÎÇäËç¿ô¤ò½ªÎ»¡Ê´°Çä¡Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅöÆü·ôÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¸þ¤±¤Î¥·¡¼¥È¥Á¥§¥ó¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£±ºÏÂ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅöÆü¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±ºÏÂ¤È¼¯Åç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï2022Ç¯¤«¤é¼Â¤Ë7»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
