ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡È¥É¥ó°ú¤¡É¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¡×¡¡CY¾ÞÅê¼ê¤â°¢Á³¡ÄLAÊüÁ÷¶É¤¬É¾²Á¤·¤¿°ìÂÇ
Âè3ÂÇÀÊ¤Ç±¦¤Ø¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ïº¸¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£6²ó¤Ë¤Ï±¦Êý¸þ¡¢8²ó¤Ë¤Ïº¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¤ÏÊüÁ÷¶É¤â¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó1»à¡¢ÂçÃ«¤Ï2ÈÖ¼ê¥ë¥±¡¼¥·¡¼¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òµÕÊý¸þ¤ËÃÆ¤Á°¤·¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó172.8¥¥í¡Ë¤Î°ìÂÇ¤Ç¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤é¤º¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÆÆ¬¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤¬È¿±þ¡£¼Â¶·¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤Ï¡ÖÃæ·ø¤Ø¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿ÂÇµå¡ª¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÆóÎÝ¤Ø¡£º£Æü2ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸µ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¡¢¶¯ÂÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²û¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤éÃæ·ø¼ê¤Ø°ìÄ¾Àþ¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º¸Ãæ´Ö¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿°ìÂÇ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë