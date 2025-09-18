ナタリー・ポートマン、コワモテの新恋人とパリでデート
映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、新恋人の仏人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと、パリでロマンティックなデートをキャッチされた。
【動画】ナタリーの新恋人タンギー・デスタブルの歌唱シーン
MailOnlineによると、現地時間9月17日、親しげに並んで歩く2人の姿が写真に撮られたそう。ナタリーは、ネイビーのニットとデニム、スニーカーというカジュアルな服装。タンギーはグレーのパンツに白いTシャツとクリーム色のジャケットを合わせ、短くカットした白髪と豊かなヒゲをたくわえ、片手をポケットに入れて歩いていたそう。
ナタリーは2024年3月に、11年の結婚生活の末、子どもを2人もうけたベンジャミン・ミルピエと離婚が成立した。一方エレクトロニックミュージックのプロデューサー兼パフォーマーのタンギーは、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に、2人の子どもがいるという。共に44歳の2人は、今年3月にパリで、お互いの身体に腕を回して歩く様子や、ナタリーのおでこにキスをするタンギーの姿がキャッチされ、交際が発覚。以来パリで、度々ツーショットをキャッチされている。
