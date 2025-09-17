YouTube¤¬»ëÄ°²ó¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬»ëÄ°²ó¿ô¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦
2025Ç¯8·î¤«¤é¡¢YouTube¤ÇÆ°²è¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â·ã¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ëÄ°À©¸Â¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Google¤ÎÈ¯É½¤«¤é¡Ö¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë»ëÄ°²ó¿ô¤¬½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube addresses lower view counts, may be due to ad blockers
YouTube Hints Low View Count Could be Because of Ad Blockers
https://www.androidheadlines.com/2025/09/youtube-hints-low-view-count-could-be-because-of-ad-blockers.html
9to5Google¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯8·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢»ëÄ°²ó¿ô¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤ÎYouTuber¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
YouTuber¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ø¥¤¥º»á¤Ï¡¢YouTube¤ÇÆÍÁ³»ëÄ°²ó¿ô¤¬¤¬¤¯¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖYouTube¤¬¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
I think I know why views dropped. I Think @thespiffingbrit is incorrect. - YouTube
¥Ø¥¤¥º»á¤¬YouTube¤Î¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç2025Ç¯8·î10Æü»þÅÀ¤ÈÆ±·î14Æü»þÅÀ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤¼¤«PC¤Ë¤è¤ë»ëÄ°¤À¤±¤¬¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ï¤ÎÏÃÂê¤ò°·¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTech Linked¡×¤â¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¿ôÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Tech Linked¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLinus Tech Tips¤Ï¡Ö»ëÄ°²ó¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£PC¤Ç¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤â¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Àµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
YouTube's On Some Bulls*** - YouTube
YouTube±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖYouTube¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤ÈÀ©¸Â¥â¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»ëÄ°²ó¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2025Ç¯9·î15Æü¤Ë¸ÀµÚ¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ï¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤ë»ëÄ°²ó¿ô¤ÎÀºÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Î¹¹¿·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊÑÆ°¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»ëÄ°²ó¿ô¤¬·ã¸º¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀ®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ü³°¤¹¤ëÀ©¸Â¥â¡¼¥É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬°ìÉô¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Google¤Ï¡ÖÀ©¸Â¥â¡¼¥É¤ÏYouTube¤ÎËèÆü¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤òÀê¤á¤ë¤Ë²á¤®¤º¡¢À©¸Â¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÄ°²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£