¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö²¬»³¤ÏÌÌÇò¤ß¤Ê¤¤¡×¢ªº£¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡È¸Î¶¿¡¦²¬»³¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤È¤Ï¡©¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¡©¡ª¡Ö¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó
9·î¸ø³«¤Ç¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ðー¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Î¶¿¤Î²¬»³¤Ëµ¢¶¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤òË¬¤ì¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¤Ï¡ØÁ´¤¯ÌÌÇòÌ£¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤À¤Ã¤¿¡Ä
ー²¬»³¤Ë¤Ï¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤¹¤«
¡ÖºÇ¶áÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡×
ーÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Î¶¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¤¬°é¤Ã¤¿²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¤â¤¦Á´Á³¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¡Ø¡Ê²¬»³¤Ï¡ËÌÌÇò¤ß¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÊ¸²½¤â¤Ê¤¤¡£Ê¸²½¤â¥á¥¸¥ãー¤Î¤â¤Î¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡Ù¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¼ã¤¤¤³¤í¤ÏÌÌÇòÌ£¤Î¤Ê¤¤²¬»³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö50ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡Ø¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤È¤«¡¢²¬»³¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×
ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö²¬»³¡×¡¡¤Ê¤¼µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¡È²¬»³¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¡¢²¬»³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
ー²¬»³¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ú²èÁü②¡Û²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¡Ë
¡Ö¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤È¤«¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤«¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤«Èà¤é¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÍ§Ã£¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Õ¤È°ì½Ö¤ÇÌá¤ì¤ë´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡È²¬»³¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬°Õ³°¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë²¬»³¤Ë½»¤à¡¢½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ー¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿²¬»³¸©Ì±¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê²¬»³¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÁ´Á³³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â...¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢²¬»³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤º¤Ã¤È²¬»³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤é¡¢²¬»³¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Ä¹Ç¯¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤¿¡Ö²¬»³¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±Ç²è´Ø·¸¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤È¡¢²¬»³¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ°ìÄ¹¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£²¬»³¤Î±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÎÎÌ¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»£±Æ¤ËÅ¬¤·¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö·Ê¿§¤â¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î³¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡Ú²èÁü③¡Û¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ½»¤ó¤Ç¤ëÊý¡¹¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ìò¤È¤Ï¡Ä
9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ðー¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤Ï¡¢¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý¤Î·Ù»¡´±¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ðー¡Ú²èÁü④¡Û¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡£
ー±Ç²è¤Ç¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤Î1¿Í4Ìò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤¬¾Ð¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¥³¥á¥Ç¥£ーÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö°Õ³°¤È¡È¥³¥á¥Ç¥£ー¡É¤È¤«¡È¾Ð¤¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ´Ö¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤º¤ì¤ë¤È¡¢Á´Á³¾Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¹¤è¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢·ë¹½Ìò¼Ô¤â¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥³¥á¥Ç¥£ー¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀµ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥Ó¥¢¤Ê¼Çµï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
ー´ÆÆÄ¤ò¤µ¤ì¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£´ÆÆÄ¤Îºî¶È¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ä¿Íºî¶È¤À¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤ä¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤¿¤À´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç¡¢ËÜÅö100¿Í¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÁê¼ê¤òÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î»ëÀþ¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÁ´ÉôÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÈÖ¹ç¤ï¤Ê¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î9³ä¤°¤é¤¤¤Ï¤â¤¦´ÆÆÄ¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºîÉÊ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¥«¥Ã¥È¤â¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢9³ä´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ä¤ê¤Î1³ä¤Ç¥ª¥ê¥Ðー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥Ðー¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¸½¾ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¡¡¤Ê¤¼¡ÈÃå¤°¤ë¤ß¡É¤Ç¸¤¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤«¡©
ーÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¸¤¡Ú²èÁü⑥¡Û¤ò±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö30Ç¯¶á¤¯ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤â¤¦¡ÊÂ¿¤¯¤ÎÌò¤ò¡Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤¦¡ÈÃå¤°¤ë¤ß¡É¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡×
ー±Ç²è¤ò¸«¤¿Êý¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·à¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º²»¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç¤Î¤ä¤Ã¤Ñ5.1¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¡¦²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¡Ë
¡ÖÊÔ½¸¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÌÜÀþ¤Î°ÜÆ°¤ò¹Í¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤ÎÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·à¾ì¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ðー¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×
2025Ç¯9·î26Æü·à¾ì¸ø³«
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡Ë¡Û
2021Ç¯¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ðー¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¡£
´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥éー¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤±¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ðー¤¬¡¢¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¹¥¤¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê°ìÊ¿°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê·Ù»¡¸¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥ª¥À¥®¥ê´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤Î¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡ª
¥É¥é¥ÞÈÇ¤«¤é°ú¤Â³¤¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡¢¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¶¦±é¤ËËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¦ËÜÅÄÍã¡¦²¬»³Å·²»¡¦¹õÌÚ²Ú¡¦ÎëÌÚ·Ä°ì¡¦ÅèÅÄµ×ºî¡¦±§Ìî¾ÍÊ¿¡¦¹áÄÇÍ³±§¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¦º´Æ£¹À»Ô¡£
¤½¤·¤Æ±Ç²èÈÇ¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¼¯²ì¾æ»Ë¡¢¿¹Àî°ª¡¢髙ÅèÀ¯¹¨¡¢µÆÃÏÉ±Æà¡¢Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿¼ÄÅ³¨Î¤¡£
±Ç²èÈÇ¤Î¥ª¥ê¥Ðー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥É¥¢¤ÎÀè¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£
°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ðー¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤È¤Ï¡©¤³¤Î½©¡¢¾Ð¤¤¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤ä¥·¥Ë¥«¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¾òÍý¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤é½±¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥Ðー¤ÎÀ¤³¦¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£