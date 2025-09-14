Instagramに投稿されたのは、ワンコがプールに遊びに来た時の様子です。犬かきのイメージトレーニングはバッチリだったワンコですが、なぜか泳ぎではなくバレエを披露することになってしまって…？

投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破し、「可愛すぎる」「これは反則ｗ」「予想外の展開ｗ」「声出して笑った」「エンドレスで見ちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：2回目のプールに来た犬→『泳いでくれる』と思ったら…足がついた瞬間の『予想外すぎる動き』】

2回目のプールに来たワンコ

この日、パグの「ぽんず」ちゃんはお友達に誘われて、ドッグランのプールに遊びに来ました。

さっそく飼い主さんが抱っこしてプールに入れようとすると、ぽんずちゃんは空中で犬かきのイメージトレーニングを始めたとか。やる気満々でお手々を動かす姿が、なんとも愛くるしいです。

ぽんずちゃんがプールに来るのは2回目な上に、泳ぐイメージもバッチリ掴めているようなので、きっと見事な泳ぎを披露してくれるはず！

そう期待しながら、ぽんずちゃんをゆっくり水の中に下ろすと…？

見事な泳ぎを披露してくれるかと思いきや…

ぽんずちゃんは両手で水をかき、バシャバシャと水飛沫を上げながら一生懸命泳ぎ始めたそう。

ところが飼い主さんがぽんずちゃんの体から手を離した直後、ぽんずちゃんは体勢を崩してくるりと回転してしまったとか。

「やばい、どうしよう」と焦るぽんずちゃんですが、プールの底に後ろ足がついたので、溺れずに済んでホッと一安心。

しかし後足だけで立った状態から、どうやって再び泳ぎ出せばいいのかわからずに、戸惑っている様子だったといいます。

まさかのバレエを披露！？

そしてなんとぽんずちゃんは後ろ足で立ったまま、くるくる…とゆっくり回転し始めたそう。その優雅な動きは、まるでバレリーナのよう！

まさかプールに来たのに泳ぎではなく、バレエを披露してくれるとは…。

なぜ水中で立ったまま回転してしまうのかは謎ですが、どうやらぽんずちゃんには水泳よりもバレエの才能があるようです。今後もプールに遊びに来るたびに、バレリーナのような動きを見せてくれるかもしれませんね！

この投稿には「イメトレが力強いから、どんな勢いで泳ぐのかと思ったらまさかの…」「予想外のバレリーナ出現で吹き出す案件ｗ」「足がついたことで泳ぐのか歩くのか、戸惑っている姿が可愛いですね」「表情が可愛すぎてツボ」といったコメントが寄せられ、ぽんずちゃんの可愛い姿と予想外の展開に爆笑する人が続出することとなりました。

ぽんずちゃんの愛嬌たっぷりで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ponnzoo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ponnzoo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。