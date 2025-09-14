投資アドバイザーの鳥海翔氏が「老後崩壊の仕組みと突破口」を暴き出す！退職金と貯金信仰は破滅への道
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『退職金と貯金が老後崩壊の原因に！？米国株と世界株に投資して資産を守る方法について紹介します！』というタイトルの動画で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、インフレ時代における資産防衛術について語った。主に老後破綻を防ぐための具体的な資産運用術を、アメリカの最新理論になぞらえて解説した。
冒頭で鳥海氏は、日本で話題となった「老後2,000万円問題」について触れ、「どうも2,000万円だけじゃ足らないらしいぞというのが最近の主流」と指摘。その理由として「老後2,000万円問題は物価上昇を考慮していない」と述べ、インフレ時代には2,000万円でも必要資金が足りなくなる現実を強調した。「物価上昇を軽視すると老後破綻してしまう」と警鐘を鳴らす。
また、老後破綻を防ぐ解決策として、アメリカで流行している“STRIP（ストリップ）”という頭文字を取った5つの資産管理術を紹介。Saving（貯蓄）、Total Debt（借金返済）、Retirement Account（非課税口座）、Investment（投資）、Plan（計画）の順で対策を進めるべきだという。「この順番で進めれば老後破綻は回避できる」と強調し、それぞれの具体策を解説した。
Savingでは「生活費の半年分を現金で持つべき」、Total Debtでは「高金利の借金は最優先で返済」とアドバイス。Retirement Accountでは「iDeCoやNISAを活用すべき」と指摘し、「退職金がない人はiDeCo優先が有利」である一方、「退職金がある人は受け取り時の税金が複雑になるためNISAを優先した方がよいケースもある」と注意点を示した。Investmentでは「投資先はできるだけシンプルに、S&P 500や全世界株式が望ましい。複雑な分散はリターンが不明確になりやすい」と語る。Planでは「定率売却を利用して取り崩し計画を立てることでインフレに対応しやすい。現金クッションを多めに確保し、相場が崩れた時は現金で生活し、株価が回復したら資産を取り崩すのが合理的だ」と現実的な視点を示す。
さらに「多少のインフレでも、長期的に正しく運用すればおおむね大丈夫。魔法の方法は存在しないが、世界共通の堅実なやり方を真似るのが最も安定する」と締めくくり、「自己流で工夫するよりも世界の原則に従うことが、再現性高く老後破綻を防ぐ鍵である」と視聴者に伝え、最後に「今日の話が老後や資産運用を考えるきっかけになれば」と呼びかけ、動画を締めくくった。
この動画は、退職金や貯金をどう扱えばよいのか不安な人や、インフレに耐えられる資産運用の実践的な手順を知りたい人にとって参考になる。特に、iDeCoやNISAをどう使い分ければよいのか迷っている層や、老後資金を「取り崩す段階」での計画を考えていない人には強いヒントになる内容だ。現役世代からリタイア直前の人まで、老後に資産を守りたいと考えるなら一見の価値がある。
資産運用、保険、社会保障制度などおかねに関することを動画で解説するチャンネルです。おかねの悩みを解決したいけど、なにから調べればいいかわからない！だれに聞けばいいかわからない！聞いたところでなんだかしっくりこない！そんな方にオススメのチャンネルです。