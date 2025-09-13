たらしパッチンピンで気分も上がる♡ 女みがUPする「センターパートヘア」のつくり方

この秋は顔まわりを盛っておしゃれをオトナな気分にアプデしてみない？そこで今回は、北里琉をお手本に、小物ひとつで抜け感とおんなみをぐぐっとUPできる「たらしパッチンピン×センターパートヘア」をご紹介します。うぶ毛を残したゆるさがポイントなんだとか♡

たらしパッチンピン×センターパート 動くたび揺れるパッチンピンは、「今日ビジュいいじゃん♡」を引き出す優れもの。センターパートなら、抜け感とおんなみをぐぐっとUP。うぶ毛を残したゆるさがポイントです！ 使用したアイテムはこちら きらきらパッチンピン（2個セット）330円／ラティス

ヘアメイク手順

How to センター分けでMIX巻きに 髪が自然に流れるところでセンター分けに。髪全体を耳上から巻き始める。38mmのヘアアイロンでMIX巻きにしたら、手グシでカールをほぐしてゆるめる。

How to 前髪をパッチンピンでとめる うぶ毛を軽く巻く。耳上・こめかみ・もみあげの三角ゾーンは残して、右側の前髪をとる。ハチ上高さの位置にパッチンピンでとめる。左側も同様に。

完成♡ ふんわりとした女のコになれるセンター分けヘアの完成。パッチンピンがきらきら光って揺れるから、気分も上がる♡ リボンシャツ 7,590円／AS KNOW AS PINKY 撮影／JOJI（RETUNE Rep）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）文／柿沼奈々子、杉山春花

北里琉