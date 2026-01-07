京都きもの友禅株式会社(本社：東京都中央区)は、2025年12月1日より、公式オンラインストアにて、自分の顔写真で着物の試着体験ができる「バーチャル試着Room」を開始いたしました。 時間や場所にとらわれない「新しい振袖選び」を実現し、着物業界におけるAI活用の先駆けとして、一生に一度の成人式をサポートいたします。 試着体験ページはこちら： https://yuzenkomachi.com/sichaku バーチ