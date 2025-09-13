shino「マジで良い！」賃貸OK“神収納”100均DIYで激推しアイデア公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【収納】コレはやってよかった‼︎ 賃貸収納５選‼︎ ダイソー/セリア/100均DIY、と題した動画で、主婦YouTuberのshinoさんが登場。shinoさんは“花粉症のため外干しできない”“賃貸だから制約が多い”といったリアルな悩みを背景に、100均アイテムを活用した賃貸でもできる収納＆物干しDIY術を実演しつつ熱く語った。
動画冒頭、shinoさんは「おー、干せるようになりました。いいものができた。これはいい」と、階段部分に設置した室内干しスペースに大満足の様子を見せた。特に絶賛していたのが、ダイソーやキャンドゥで買える『縦にも横にも挟めるカモイフック』。「マジですごい、これ。マジで良い。耐荷重が1キロ、しかも目立たない」と、設置の手軽さと使い勝手の良さを力説。「2ヶ月ガンガン使ったけど落ちることもなかった」と実体験も明かした。
洗面所では「タオルバーが1つもない」というshinoさん。ここでもカモイフックに加え、セリアの『リングブラケット』を黒にスプレー塗装し、突っ張り棒をDIYで設置。「ほぼほぼ同化してて、見えないじゃん。違和感ゼロ」と見た目にもこだわる“賃貸の工夫”を披露した。さらに「マステで貼ると落ちるので、“ヤモリグリップ”でしっかり固定。これだったら直接貼っても剥がせる」とコツも伝授した。
キッチンにも100均アイテムのアイデアが満載。「S字フックの固定は結束バンド」や、「切ったワイヤーネット＋貼ってはがせるフック」で掃除道具をパッと取り出せるよう改良。「暴れなくて超使いやすい。これはいい！」と使い勝手の向上に自信を見せた。
ダイソー、セリアなどの100均グッズを駆使し、「カモイがたくさん余っているそこのあなた、ぜひやってみてください」と shinoさんならではの独自視点も散りばめられた本動画。ラストは「今日紹介したものは、いろいろ応用がきくので、ぜひやってみてください」と締め、「コメントや高評価、チャンネル登録お願いします！」と呼びかけていた。
