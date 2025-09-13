【至福を呼ぶ】ひんやりゼリーレシピ！ゼラチンさえあればフルーツやジュースでアレンジ無限大
今回は、初心者でも簡単に作れる「ひんやりゼリー」のレシピをご紹介。
ゼラチンさえあれば、あとは冷蔵庫にあるフルーツやジュースでサッと作れる手軽さが魅力です。
ちょっとしたスキマ時間に仕込んでおけば、急な来客のおもてなしや、ふと甘いものが欲しくなったときにも大活躍！
■失敗しない！ 市販のジュースで簡単ゼリー
果汁100％のオレンジジュースで、濃厚ゼリーの出来上がり！ ぷるんと弾力のある食感がくせになります。材料は少なく、下準備は10分ほどでOK。あとは冷やすだけなので、とても簡単です。もともとおいしいジュースを使うから、味つけに迷うこともありません。
■初心者でも簡単「ひんやゼリー」のレシピ6選
難しい工程もないので、子どもと一緒に作るのもおすすめです。
練乳入りの甘いミルクゼリーに、ジューシーな桃がゴロゴロたっぷり！ とろける食感とミルキーな甘さが重なり、至福の味です。桃缶を使えば一年中楽しめます。
レモン1個で作る、さっぱり爽やかゼリーです。炭酸水を入れて、シュワッと軽やかに仕上げます。キラキラとした透明感で見た目も涼やかですね。ビタミンCがたっぷり摂れるのもうれしいポイント。
「100％リンゴジュース」と「ゼラチン」で作るお手軽ゼリーです。鍋で材料を混ぜたら、器に移して冷やすだけなので、子どもと一緒に作れます。ホイップクリームなどをトッピングして、パフェ風にするのも◎。
プレーンヨーグルトをゼラチンで固める、注目の美容スイーツ。ヨーグルトを泡だて器で混ぜることで、ムースのようなふんわりとした口当たりに。やさしい甘さで、美肌や腸活効果も期待できます。
ときどき食べたくなるコーヒーゼリーも、インスタントコーヒーを使えばとっても簡単！ ほろ苦く、後味すっきりです。ゼラチン少なめでゆるめに作り、牛乳多めでクラッシュすれば、ドリンク感覚で味わえます。
「フルーツ缶」と「サイダー」で作る、見た目から心ときめくゼリー。シュワッと弾ける炭酸と果物の組み合わせが、子どもにも大人気です。サイダーは常温を使い、炭酸を逃さないように混ぜるのがコツ。
■手作りゼリーはアレンジ無限大！
ゼリーの最大の魅力は「簡単なのに自由度が高い」こと。
季節のフルーツを加えたり、使用するジュースに変えたりすれば、オリジナルの味を堪能できます。生クリームやミントを添えてカフェ風に仕上げても素敵ですね。
また、ゼリーの食感は液体に対するゼラチンの量で、ふるふる柔らかめ〜しっかり固めまで調節できます。ガラスの器に入れるほか、アルミゼリー型で抜いたり、製氷皿でひと口サイズにしたり、形を変えるのも楽しい工夫。ぜひ自分の好みのゼリーを作って、ひんやり幸せなひとときを過ごしてくださいね。
(川原あやか)
簡単！オレンジジュースでプルプルゼリー
【材料】（2人分）
オレンジジュース(果汁100%) 250ml
砂糖 大さじ 3
粉ゼラチン 5g
水 大さじ 3
ミントの葉 適量
【下準備】
1、ゼラチンを水に振り入れてふやかす。
【作り方】
1、鍋にオレンジジュース、砂糖を入れて火にかける。砂糖が溶けたら火を止め、ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かす。
2、鍋底を氷水にあて、混ぜながらトロミがつくまで冷やし、器に流し入れる。冷蔵庫で1時間位冷やしかため、ミントの葉を飾る。
