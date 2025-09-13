簡単！オレンジジュースでプルプルゼリー【材料】（2人分）オレンジジュース(果汁100%) 250ml砂糖 大さじ 3粉ゼラチン 5g水 大さじ 3ミントの葉 適量【下準備】1、ゼラチンを水に振り入れてふやかす。【作り方】1、鍋にオレンジジュース、砂糖を入れて火にかける。砂糖が溶けたら火を止め、ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かす。2、鍋底を氷水にあて、混ぜながらトロミがつくまで冷やし、器に流し入れる。冷蔵庫で1時間位冷やしかため、ミントの葉を飾る。