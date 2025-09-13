スピルバーグ監督、「ジョーズ」がすべての映画を作るチャンスをくれた

スティーヴン・スピルバーグは、映画「ジョーズ」が、自身の望むすべての映画を作る「チャンスをくれた」と感じているそうだ。



1975年公開のホラー映画で監督を務めたスピルバーグは、アカデミー・ミュージアムでの同作のエキシビションを控える中、自身のキャリアにおけるその作品の影響について振り返った。



同地でのメディア向けプレビューの場でスピルバーグはこう話す。



「この作品はチーム一丸となって取り組めば、到達できるという究極の例だ」

「この映画は間違いなく過酷なものだったけど、大きなキャリアをくれた。そして、この映画の成功は、その後に自分が作りたい映画をなんでも作れるチャンスをくれた」



一方で、製作当時の苦労も明かし、何度か中止になりそうになったものの、誰もやめようとはしなかったと振り返った。