Í·¤Ó¿´¤Ï¥¡¼¥×¡ª¡ÖNothing Phone¡Ê3¡Ë¡×¤Ï´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿
2025Ç¯8·î28Æü¡¢Nothing Japan¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖNothing Phone (3)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï12GB¡Ü256GB¤¬12Ëü4800±ß¡¢16GB¡Ü512GB¤¬13Ëü9800±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£Nothing¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Æ¼è°·Ãæ¤Ç¤¹¡£
Nothing¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ©ÌÀÁÇºà¤ÈLED¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä²Á³Ê¤âÍÞ¤¨¤á¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤ÎÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤½êÍÍß¤¬¸ÄÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCMF¤«¤é¤â¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Nothing Phone (3)¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤òÃ¦µÑ¡£ÀÇ½¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ¤â4500nits¤Ç²Æ¾ì¤ÎÆüÃæ¤Ç¤â»ëÇ§À¥è¥·¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï30¡Á120Hz¤Î²ÄÊÑ¼°¡¢¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï1000Hz¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5150mAh¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎòÂå¤ÎNothing Phone¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤ËÂçÃÀ¤ÊLED¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ËÜµ¡¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¸÷¤ê¥â¥Î¤¬¸º¾¯¡£¥ì¥ó¥º¤ÎÇÛÃÖ¤ä´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍ·¤Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Î³°Áõ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÂÎ±¦Â¦ÌÌ¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î²¼¤Ë¤ÏNothing Phone (3a)¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖEssential Key¡×¤òÅëºÜ¡£¤³¤³¤À¤±¥Ü¥¿¥ó¤Î»Å¾å¤²¤â¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Essential Key¤ò²¡¤¹¤È¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ëAI¾ðÊóÀ°Íýµ¡Ç½¤Î¡ÖEssential Space¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥ÈLED¤¬¾ðÊó¤òÉ½¼¨¡¢Í·¤Ó¿´¤âÄÉ²Ã
¤µ¤¤Û¤ÉÇØÌÌ¤Î¸÷¤ê¥â¥Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
ÇØÌÌ±¦¾å¤Î¹õ¤¤´ÝÉôÊ¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥íLED¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Nothing¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥É¥Ã¥ÈÉ½¸½¤ò¤è¤¯ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÇØÌÌ±¦Â¦¤Î¹õ´Ý¡Ê¾å¼Ì¿¿¤À¤È»Ø¤Î°ÌÃÖ¡Ë¤ò¥°¤Ã¤È²¡¤¹¤ÈGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¯Æ°¡£¤³¤³¤Ï¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¿¶Æ°¤Ç²¡¤·¤¿´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»þ·×¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Ê¤É¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥àÍ×ÁÇ¤Ï¡ÖGlyph Toy¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëSDK¤ò»È¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥¢¥×¥ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©
¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¥«¥á¥é»£±Æ»þ¤ËÈï¼ÌÂÎ¤ò¥ß¥é¡¼Åª¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¥É¥Ã¥È³¨É½¼¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢ÇØÌÌ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»þ¤Î°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ»þ¤ËÁê¼ê¤ò¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¾®µ»¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ï¶Ã¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢½¾Íè¤ÎÇØÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¤â´ñÈ´¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Glyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÅª¤ÊÉ½¸½¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Glyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸÷¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸÷¤ê¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥«¥á¥éÇÛÃÖ¤äÇØÌÌ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½¼Ê¬¤Ë¸ÄÀ¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯
Nothing Phone (3)¤ÎSoC¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËQualcomm¤¬È¯É½¤·¤¿Snapdragon 8s Gen 4¡£ÆüËÜ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ¡¤Î¤Û¤«¤ËXiaomi¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡ÖPOCO F7¡×¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÀÇ½¤ò¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ëAnTuTu¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î·ë²Ì¤Ï200ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤ÎºÇ¹â²è¼Á¤â¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°ºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÓÇ®À¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¡£
Ê¿»þ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤äÆ°²è´Õ¾Þ¡¢¥¢¥×¥êÁàºî¤Ê¤É¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¡£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ëµá¤á¤ëÍ×·ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥â¡¼¥ÉOFF¤ÇAnTuTu¥Ù¥ó¥Á¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤Ëº¹¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥Ó¥å¡¼Ãæ¤ÏËèÆü¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É¤ÏOFF¤Ç¤â½¼Ê¬¤Ë²÷Å¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤È²»À¼¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡ÖEssential Space¡×¤Ë´üÂÔ
Essential Space¤ÏNothing Phone (3a)¤È¡ÖNothing Phone (3)¡×¤Ç»È¤¨¤ëÆÈ¼«µ¡Ç½¡£AI²òÀÏ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¹¥¯¥·¥ç¤ä²»À¼¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤òÌÖÍåÅª¤ËµÏ¿¡¦À°Íý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤ï¤æ¤ëNothingÆÈ¼«¤Î¥¹¥Þ¥ÛAIÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡£³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤ä¤ä¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢Essential Key¤ò²¡¤¹¤È²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤·¡¢Essential Space¥¢¥×¥ê¤Ë½¸Ìó¡£Essential Space¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¥¹¥¯¥·¥ç¤ÎÆâÍÆ¤¬Í×Ìó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Î¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ê¤Î¤«¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Essential Key¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖÍè½µ¤Î¿åÍËÆü¤Ë¥á¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¿²»¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Ê¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¡¢ToDo²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÉÕ¤Ê¤É¤âÇ§¼±¤·¡¢Ä¾¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ë¡£
¥¹¥¯¥·¥ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢URL¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ºÅö¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ä¤äÉÔÊØ¡£
Ï¿²»¤ÏÁÇÁá¤¯¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£³èÍÑË¡¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡¢AI¡ª
ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ª ½¼¼Â¤Î¥«¥á¥éÀÇ½
ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇØÌÌ¤È¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬50MP¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤±¤É¥«¥á¥é¤ÏÊ¿ËÞ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNothing¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¡¤Ç¤Ï¤½¤³¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¤ÈÅ¬Åö¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÎÉ¹¥¡£»£±Æ»þ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¡¼µ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÏª½Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ïª½Ð¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤âËÜ³ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¸÷³Ø3ÇÜ¤Ç50MP¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤ä¤äÀÄ´ó¤ê¤Ê°õ¾Ý¡£¿§²¹ÅÙ¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Í¶ù¤Ï¤ä¤äÎ®¤ìµ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¶¹³Ñ¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥í»£±Æ¡£¤«¤Ê¤ê´ó¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ö¤äÎÁÍý¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¾±ó»£±Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÇÂç60ÇÜ¤Þ¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20ÇÜ°Ê¹ß¤ÏAIÊäÀµµ¡Ç½¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤ÎºîÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¥¤¥º¤ä²è¼Á¹Ó¤ì¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¨²èÅª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ëµá¤á¤ë´ðÁÃÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£°ìÊý¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏNothing¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬½É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Glyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äEssential Space¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
【フォトギャラリー】
