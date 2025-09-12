この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのPRスタッフ、はまちゃん氏が、YouTubeチャンネルでヤマハの最新開放型有線ヘッドホン『YH-4000』を徹底レビューした。「究極のフラグシップモデル、YH-5000SEと瓜二つ」と冒頭からスペック面の近さを強調。価格426,800円・発売日10月23日という注目モデルについて、外観や装着感、音質、さらに上位機種YH-5000SEとの徹底比較を敢行した。

外箱のデザインや付属品について、「本体の質感やパッケージングはYH-5000SEとかなり似ている」「イヤーパッドはレザーとスウェード素材が一体化、ケースはカジュアルなキャリングタイプ」と、仕様や細部の違いをわかりやすく解説。それでも「ヘッドホン本体の造りはまるで伝統工芸品のよう」「圧倒的な快適性で、理想のヘッドホンって言ってもいいんじゃないでしょうか」とべた褒めするコメントを連発した。

音質のレビューにおいては、「YH-5000SEと同じヤマハ独自のオルソダイナミックドライバーを搭載しているが、空気の通り道や吸音材の量の違いで、“中低域ちょっと膨らんだ感じのニュアンス”になっている」と、仕様の細かな違いが生み出すサウンドキャラクターを詳細に説明。「もう波がありますね。めちゃめちゃクオリティは高いんですけど、硬くなりすぎず、ポップにリスニング体験としてお使いいただける」と、フレンドリーさを強調した。一方で、「問答無用でクオリティが高いっていうのを、感じることができたヘッドホンだと思います」と圧倒的な評価を下している。

この他も、「上位機種とお手軽モデルの差ではなく“キャラクターの差”」「歌モノ、バンド、ポップスにはYH-4000が最適」「低音を求めていた方に超おすすめ。音の広がりとリアリティのある低音が魅力」と独自の視点で分析を展開。

最後は「どんな人におすすめか」にまで言及し、「自宅でじっくり音楽を楽しみたい人」「長時間リスニングに対応した超ラグジュアリーな付け心地」と締めくくった。記事のまとめとして、「音質に関わらない部分での本体のコストダウンを実現しつつ、音には抜かりが無い。住み分けや用途ごとに選んでも、それぞれの良さが光るモデル」と、ヘッドホン選びへのアドバイスを送っている。

YouTubeの動画内容

00:00

YH-4000ついに登場！
00:48

パッケージ開封＆内容物チェック
01:54

外観について
02:19

装着感
03:30

外観・付属品をYH-5000SEと比較
04:49

YH-4000の音質インプレッション
07:17

YH-5000SEと音質など色々比較してみた！
09:14

まとめ

