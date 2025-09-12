¼Â¼ÁÈ¾³Û¡ª ¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤¬Á´´¬50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖKindleËÜ¥Þ¥ó¥¬¥Õ¥§¥¹¡×¤¬³«ºÅÃæ¡Ú9/14¤Þ¤Ç¡Û
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª 2¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÁ´´¬50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Ï¢ºÜ¤«¤é1Ç¯¤Ç¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡ÓËâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô°ì¹Ô¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡£Í¦¼Ô¡¦¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬Èá¤·¤ó¤À¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¿Í¤ò ¡ÈÃÎ¤ë¡É Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¡¦¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È ¶¦¤Ë¡¢¡Èº²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ê¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡Ë¡É ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ê£±¡Ë (¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
0±ß
¢¨9/18¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59 ¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ê£±£´¡Ë (¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
583±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§292 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¿Íµ¤ºî¡Ö¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª 2¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó100Ì¾¤ÎËâÊª¤Î»Ò¤¬Àï¤¤¹ç¤¦Ëâ³¦¤Î²¦¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ëâ³¦¤Î²¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËâ³¦¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎËâ³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ç¡¢3Ì¾¤ÎËâÊª¤Î»Ò¶¡¤ÏÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¡£
¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª 2 ¡Ê1¡Ë KindleÈÇ
385±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§193 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª 2 ¡Ê5¡Ë KindleÈÇ
550±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§275 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦¿¿Æé¾»Ê¿¤¬Á÷¤ë¡¢Ë¡¤È¥â¥é¥ë¤Î¶Ë¸Â¥É¥é¥Þ
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤Ê¤¼¤«Ìñ²ð¤Ê°Æ·ï¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿Í¡Ê¤¯¤¸¤ç¤¦¤¿¤¤¤¶¡Ë¡£¼ç¤Ê¸ÜµÒ¤Ï¡¢È¾¥°¥ì¡¢¥ä¥¯¥¶¡¢Á°²Ê»ý¤Á¤Ê¤É¡¢¤¤Ê½¤¤¿Í¤À¤é¤±¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î¤ÈÇÍ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥½ÊÛ¤Î±¨´Ý¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÍÊ¸î¤ËÌ³¤á¤ë¡£
¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ê£±¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ê£±£´¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
X¤Ç1²¯6000ËüPV¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü¾ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö±«¤È·¯¤È¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤¢¤ëÇß±«¤Î±«¤¬¹ß¤ëÆü¤Ë¡¢¾®Àâ²È¤Î½÷À¡¦Æ£¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸¤¡¦·¯¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤ËèÆü¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤ÊÁêËÀ¡¦·¯¤È°ì½ï¤Ë»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê1¿Í¤È1É¤¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
±«¤È·¯¤È¡Ê£±¡Ë (¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
946±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§473 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
±«¤È·¯¤È¡Ê£¸¡Ë (¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
990±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§495 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿Ì¾ºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó°¦É²¤ËÊë¤é¤¹Ãæ³Ø»°Ç¯À¸¡¦ÀÄ°æ°±¿Í¡Ê¤¢¤ª¤¤¥¢¥·¥È¡Ë¡£ÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯Îõ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÍÇ½¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥·¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡½¡£¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éµÞÂ®¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡ª
¥¢¥ª¥¢¥·¡Ê£±¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¢¥ª¥¢¥·¡Ê£´£°¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¤Îºî¼Ô¡¦¹ÓÀî¹°¤¬ÅÄÃæË§¼ù¤Î¸¶ºî¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡Ö¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥óÀïµ¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¶¯¹ñ¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Î²¦»Ò¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¹¥´ñ¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÍê¤ê¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¼å¡×¡Ö´ïÎÌÉÔÂ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥ó¤¬14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢±ó¹ñ¤Î°Û¶µÅÌ¤¬¥Ñ¥ë¥¹¤Ø¿¯¹¶¡£¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥ó¤Ï½é¿Ø¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ë¥¹·³¤Î¶¯¤µ¤Ï¸Åº£ÌµÁÐ¡£¤³¤ÎÀï¤â¥Ñ¥ë¥¹¤Î°µ¾¡¤Ë½ª¤ï¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥óÀïµ¡Ê£±¡Ë (½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
594±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§297 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¢¥ë¥¹¥é¡¼¥óÀïµ¡Ê£²£³¡Ë (½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
594±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§297 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ß°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ÖËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡ÓÅ¾À¸Á°¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿È¯ÁÛ¤Ç¡¢ËâÆ³¶ñºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥À¥ê¥ä¡£Èà½÷¤¬¿·¤¿¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¾®·¿ËâÆ³¥³¥ó¥í¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·ÚÎÌ²½¡£¾¦¿Í¤ÎÆ»¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¥¤¥ô¥¡¡¼¥Î¤äÀèÇÚ¿¦¿Í¥Õ¥§¥ë¥â¤Î½õÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ËâÆ³¶ñ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤ò»Ï¤á¤ë¡ª
ËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡ÁDahliya Wilts No More¡Á 1´¬ (¥Ö¥ì¥¤¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
336±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§168 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤ ¡ÁDahliya Wilts No More¡Á 8´¬ ËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡ÁDahliya Wilts No More¡Á (¥Ö¥ì¥¤¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
787±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§394 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ï¢ºÜÁ°¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£À¤³¦¤ÇÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡ÓÀ¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡¢29ºÐ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡£Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¿ÍÊÁ¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦ÏÂÅÄ¤Ï¤Ê¤¨¤«¤é¡¢¥¿¥À¤Ç°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤Î½¾»ÐËå¡¦¤Ê¤Ä¤ß¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤¤¡ÈÇº¤ß¡É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ê£±¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ê£¹¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ
¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ê£±¡Ë (¥Õ¥é¥ï¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¦Á) KindleÈÇ
583±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§292 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ê£±£µ¡Ë (¥Õ¥é¥ï¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¦Á) KindleÈÇ
583±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§292 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
À®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡¡1´¬¡ÚÅÅ»ÒÆÃÅµÉÕ¤¡Û (¥Ð¥ó¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
776±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§388 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
À®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡¡3´¬ (¥Ð¥ó¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
776±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§388 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ê£±¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¢¤ê¤¹¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¡Ê£´¡Ë (¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹) KindleÈÇ
759±ß
¢¨³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§380 pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
