ブランドの第1号物件「PLANE SOCIE＋桜台」竣工予定！PLANE SOCIE＋

PLANE SOCIE＋

大林新星和不動産は、賃貸マンションブランド「PLANE SOCIE＋(プラネソシエ プラス)」を立ち上げ、本ブランドの第1号物件「PLANE SOCIE＋桜台」と第2号物件「PLANE SOCIE＋旗の台」が竣工予定であることを発表。

従来のロゴに、新たな光が差し込むイメージを重ね、プラスという付加価値を象徴的に表現しました。

多様化する社会の様々なニーズに応えるべく、快適性や利便性を追求した居住空間を提供していきます。

※現在「プラネソシエ プラス」を商標登録出願中です。

■物件紹介

【PLANE SOCIE＋桜台】

第1号物件となるPLANE SOCIE＋桜台は、楽器演奏や動画配信、映画鑑賞等の趣味を気兼ねなく居室内で楽しめるよう、遮音性能を高めた同社初となる防音賃貸マンションとなります。

※楽器や音源の種類によっては演奏時間に制限がある場合があります。

物件名：PLANE SOCIE＋ 桜台

竣工 ：2025年10月15日(予定)

所在地：東京都練馬区桜台三丁目

交通 ：西武有楽町線

「新桜台」駅徒歩6分、

東京メトロ有楽町線・副都心線

「氷川台」駅徒歩8分

規模 ：RC地上3階建て

総戸数：29戸

DBJ Green Building 認証

プラネソシエプラス桜台外観パース

桜台_DBJ認証

【PLANE SOCIE＋旗の台】

第2号物件のPLANE SOCIE＋旗の台は、株式会社WOOCが運営するコワーキングスペース「BIZcomfort」をテナント誘致し、マンション入居者へ利用特典等を付与することで、入居者の多様な働き方を支援していきます。

物件名：PLANE SOCIE＋ 旗の台

竣工 ：2026年3月13日(予定)

所在地：東京都品川区旗の台三丁目

交通 ：東急池上線・東急大井町線

「旗の台」駅徒歩2分

規模 ：RC造地上6階建て

総戸数：住戸19戸・店舗2区画

DBJ Green Building 認証

プラネソシエプラス旗の台外観パース

旗の台_DBJ認証

