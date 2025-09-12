AirPods Pro 3がAmazonでも予約開始！前モデルAirPods Pro 2は16％OFFに【早い者勝ち】
最新機種を狙うか、コスパ重視で型落ちモデルを選ぶか――悩ましいですが、お財布とも相談しながら、長く愛用できるお気に入りの一台を選んでくださいね。
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
ついに登場した「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電
38,192円（予約受付中）
※発売予定日は2025年9月19日
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパ抜群で完成度高い前モデル「AirPods Pro 2」
最新の「AirPods Pro 3」の発表に合わせ、前モデル「AirPods Pro 2」がAmazonで16％オフと大幅値下げされています。第2世代モデルも依然として完成度の高い製品で、アクティブノイズキャンセリングは業界トップクラス。外部音取り込みモードも自然で、屋外での安全性と快適さを両立します。
H2チップを搭載し、高音質かつ省電力で安定した接続を実現。音の解像感と低音のバランスも優れており、音楽から動画視聴、ゲームまで幅広く対応できます。また、MagSafe充電ケースは探す機能やスピーカーを搭載し、紛失リスクを軽減。発売から時間が経っても高い支持を得ている理由が分かる完成度です。
Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
39,800円 → 33,394円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
