¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ï¡ÖÃÏÆ°Àâ¡×¤ÈÊÂ¤Ó¿ÍÎà¤ËÃÎÅª³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿Ì¾Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤êÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ßÄÌ¤»¤ë¿Í¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÆÉ¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤«¤é¤ß¤ÆÀµ¤·¤¤¡¦Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¿Ê²½³Ø¤ÎÃÎ¸«¤â³Ú¤·¤¯²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²è´üÅª¤ÊËÜ¡Ø¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬È¯´©¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîâÃÍý»Ò»á¡Ê¿ÍÎà³Ø¼Ô¡Ë¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î·Å´ã¤â¸Â³¦¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¢½Ð¿§¤Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù²òÀâËÜ¡£¤³¤ì¤µ¤¨ÆÉ¤á¤Ð¡¢100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¸ÅÅµ¼«ÂÎ¤òÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡¢µÈÀî¹ÀËþ»á¡Ê¡ØÍýÉÔ¿Ô¤Ê¿Ê²½¡ÙÃø¼Ô¡Ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÊª¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆÉ¼Ô¤âÉ¬ÆÉ¤Î¶Ã°Û¤Î°ìºý¡×¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤»á¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤á¤Á¤ãÍ¥½¨¤Ê²ÈÄí¶µ»Õ¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜ¤Ç¤¹¡×¤È³Æ»á¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡¡ÀèÆü¡¢¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¤«¤é¡¢À¸Êª¤Ë¤ª¤±¤ë»ÒÂ¹¤Î»Ä¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£20Ê¬¤Û¤É¤Î¤«¤ó¤¿¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸åÆü¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ðÊó¤«¤é¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤½¤Îµ»ö¤ò»ä¤ÏÆÉ¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¥ª¥´¥ß¥à¥·¥À¥Þ¥·¤ÎÆ®¤¤
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢²¬»³Âç³Ø¤Î¾¾±ºµ±¾°»á¤ÈµÜÃÝµ®µ×¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ä¥ä¥±¥·¥ª¥ª¥´¥ß¥à¥·¥À¥Þ¥·¤È¤¤¤¦º«Ãî¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤À¡£°ÛÀ¤È¤Î¸òÈø¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆ®¤¦Æ°Êª¤Ï¡¢¥á¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ª¥¹Æ±»Î¤¬Æ®¤¦¥¾¥¦¥¢¥¶¥é¥·¤ä¡¢¥ª¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥á¥¹Æ±»Î¤¬Æ®¤¦¥ì¥ó¥«¥¯¤È¤¤¤¦Ä»¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ä¥ä¥±¥·¥ª¥ª¥´¥ß¥à¥·¥À¥Þ¥·¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥á¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ª¥¹Æ±»Î¤¬Æ®¤¦º«Ãî¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ®¤¤Êý¤¬¤¹¤³¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î»è¤ò³ú¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤ÊÆ®¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤À¡£»è¤ò³ú¤Þ¤ì¤ÆÆ®¤¤¤ËÉé¤±¤¿¥ª¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥á¥¹¤È¸òÈø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»è¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ä¤»¤ë»Ò¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¸³Åª¤Ë¸òÈø¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÕÛ²½¤·¤¿Íñ¤Î¿ô¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Æ®¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥ª¥¹¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï28¸Ä¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¥ª¥¹¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï1¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¼Â¸³·ë²Ì
¡¡»è¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¸¿£Ç½ÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ®¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç61¸Ä¤â¤ÎÍñ¤¬ÕÛ²½¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Æ®¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·Éé¤±¤¿¤é¡¢ÕÛ²½¤¹¤ëÍñ¤Î¿ô¤¬·àÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆ®¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ®¤¤¤Î¾¡¼Ô¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍñ¤òÕÛ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÆ®¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ãÆ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê¤È¤¤è¤ê¤Ï»Ä¤»¤ë»Ò¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Æ°Êª¤¬À¸¿£¤ËÈñ¤ä¤¹¥³¥¹¥È¤ÏËÄÂç¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤òÆ³¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Ê²½¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÊÌ¤ÎÌÌ¤«¤éÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Ê²½¤Ï¸ÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ï¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¿Ê²½¤Ï¼ï¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤·¼ï¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ä¥ä¥±¥·¥ª¥ª¥´¥ß¥à¥·¥À¥Þ¥·¤â¥ª¥¹Æ±»Î¤ÇÆ®¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤â¤·Æ®¤¨¤Ð¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢»Ä¤»¤ë»Ò¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ®¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¿Ê²½¤ÈÀ¸Â¸ÀïÎ¬
¡¡ºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¡¢¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤·¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Ð¥Ê¡ÊÁð¸¶¡Ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ËÄÏ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤âÁö¤ë¤Î¤¬Â®¤¤¤«¤é¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢2¿Í¤Ç¥µ¥Ð¥Ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¥µ¥Ð¥Ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á2¿Í¤Ï¡¢»×¤ï¤º²ó¤ì±¦¤ò¤·¤Æ¡¢Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²»Ï¤á¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤è¤ê¤âÂ®¤¯Áö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¿¤À¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤È¡¢¥Ä¥ä¥±¥·¥ª¥ª¥´¥ß¥à¥·¥À¥Þ¥·¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
