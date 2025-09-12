¡ÚÂçÎÌ¾ÃÈñ¡Û¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡ªÌµ¸Â¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¥ì¥·¥Ô7Áª¡Á¥µ¥é¥À¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ßÖ¤áÊª¤ÈÉý¹¤¤¡ª
¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¡£¥µ¥é¥À¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ßÖ¤áÊª¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÄ´ÍýË¡¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤ËüÇ½ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ëÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô¤ò7Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çÌòµé¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡ª ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô3Áª
Âç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡¢´Å¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼çÌòµé¤Î°ìÉÊ¡£²ÃÇ®¤Ç¥«¥µ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ãæ¤Ï´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿åÊ¬¤ÇÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Çºî¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
´Å¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÉûºÚ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥³¥¯¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£Ã»»þ´Ö¤Ç´°À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
è§¤Ç¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¸¿©¤è¤ê¤âÎÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌîºÚÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤òè§¤Ç¤¿¤é¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤µ¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£¥Ä¥Ê´Ì¤ä¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤È°ìÉÊ¤Ë¤â¡ª ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¥ì¥·¥Ô4Áª
¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë²¹¥µ¥é¥À¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÏÂÍÎÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼çºÚ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤ËÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äÉûºÚ¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤È¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ö¹í¤È±öº«ÉÛ¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò·Ú¤¯¤â¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¸å¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¼ò¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤Û¤ÉÌ£¤¬¤·¤ß¤ÆÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤â¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ÈßÖ¤á¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£Ìý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇßÖ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£Îä¤á¤Æ¤âÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¸¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¡ª ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤í¤¦
°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤¦¤Î¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥«¥µ¤¬¸º¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì¶Ì»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¿©Âî¤ÇÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ëÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô¤ò7Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çÌòµé¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡ª ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô3Áª
¡Ú¹ë²÷¡ÛÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ª´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¥¹¥Æ¡¼¥
Âç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡¢´Å¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼çÌòµé¤Î°ìÉÊ¡£²ÃÇ®¤Ç¥«¥µ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ãæ¤Ï´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿åÊ¬¤ÇÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Çºî¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ª´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¥¹¥Æ¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 6¸Ä
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
<¥½¡¼¥¹>
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 4
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¾®¤µ¤¸ 2
Ê´¥Á¡¼¥º ¾®¤µ¤¸ 1
µíÆý Âç¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ4ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ë¡£
3¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÎ¾ÌÌ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¡¢·Ú¤¯±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤â²Ã¤¨¡¢Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¡£
2¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 6¸Ä
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
<¥½¡¼¥¹>
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 4
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¾®¤µ¤¸ 2
Ê´¥Á¡¼¥º ¾®¤µ¤¸ 1
µíÆý Âç¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ4ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ë¡£
3¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÎ¾ÌÌ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¡¢·Ú¤¯±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤â²Ã¤¨¡¢Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¡£
2¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Û¥¥ã¥Ù¥ÄÂçÎÌ¾ÃÈñ¡ª ¥ï¥¤¥ó¾ø¤· »È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë
´Å¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÉûºÚ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥³¥¯¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£Ã»»þ´Ö¤Ç´°À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥ÄÂçÎÌ¾ÃÈñ¡ª¥ï¥¤¥ó¾ø¤· »È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë by¿ùËÜ °¡´õ»Ò¤µ¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸ 2
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1~1.5
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ð²Ã¸º¤ÏÄ´Àá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸ 2
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1~1.5
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ð²Ã¸º¤ÏÄ´Àá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú´ÊÃ±Ä´Íý¡Û10Ê¬¤Ç´°À®¡ª ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
è§¤Ç¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¸¿©¤è¤ê¤âÎÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌîºÚÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤òè§¤Ç¤¿¤é¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤µ¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£¥Ä¥Ê´Ì¤ä¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç¤¹¡£
10Ê¬¤Ç´°À®¡ª¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 4~5Ëç
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ
±ö(¤æ¤Ç¤ëÍÑ) ¾®¤µ¤¸ 1
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó Âç¤µ¤¸ 3
¥È¥Þ¥È 1/2¸Ä
¤«¤Ä¤ªÀá 2~3g
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢Çò¥Í¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢4¡Á6¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÇò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Çò¥Í¥®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤¿¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¤ò»¶¤é¤·¤Æ¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä 4~5Ëç
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ
±ö(¤æ¤Ç¤ëÍÑ) ¾®¤µ¤¸ 1
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó Âç¤µ¤¸ 3
¥È¥Þ¥È 1/2¸Ä
¤«¤Ä¤ªÀá 2~3g
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢Çò¥Í¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢4¡Á6¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÇò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Çò¥Í¥®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤¿¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¤ò»¶¤é¤·¤Æ¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢£¤¢¤È°ìÉÊ¤Ë¤â¡ª ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¥ì¥·¥Ô4Áª
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î²¹¥µ¥é¥À
¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë²¹¥µ¥é¥À¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÏÂÍÎÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼çºÚ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤ËÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¤Î¤êÉ÷Ì£¤ÎÌµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äÉûºÚ¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤È¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ª Ìµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä ±ö¹íÄÒ¤± ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇÅ¬
±ö¹í¤È±öº«ÉÛ¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò·Ú¤¯¤â¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¸å¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¼ò¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤Û¤ÉÌ£¤¬¤·¤ß¤ÆÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ¸Â¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¥Ä¥Ê¥Þ¥èßÖ¤á¡Ë
ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤â¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ÈßÖ¤á¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£Ìý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇßÖ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£Îä¤á¤Æ¤âÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¸¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¡ª ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤í¤¦
°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤¦¤Î¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥«¥µ¤¬¸º¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì¶Ì»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¿©Âî¤ÇÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)