º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ëÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô¤ò7Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¼çÌòµé¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡ª ¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¥ì¥·¥Ô3Áª

¡Ú¹ë²÷¡ÛÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ª´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¥­¥ã¥Ù¥Ä¥¹¥Æ¡¼¥­


Âç¤­¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥­¤Ï¡¢´Å¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼çÌòµé¤Î°ìÉÊ¡£²ÃÇ®¤Ç¥«¥µ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤­¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ãæ¤Ï´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿åÊ¬¤ÇÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Çºî¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª

ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ª´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¥­¥ã¥Ù¥Ä¥¹¥Æ¡¼¥­


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 6¸Ä
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
<¥½¡¼¥¹>
  ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 4
  Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¾®¤µ¤¸ 2
  Ê´¥Á¡¼¥º ¾®¤µ¤¸ 1
  µíÆý Âç¤µ¤¸ 1
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ4ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ë¡£



2¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ë¡£

3¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤òÎ¾ÌÌ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¾Æ¤­¡¢·Ú¤¯±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤â²Ã¤¨¡¢Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¡£



2¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£





¡Ú¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Û¥­¥ã¥Ù¥ÄÂçÎÌ¾ÃÈñ¡ª ¥ï¥¤¥ó¾ø¤· »È¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë


´Å¤¤¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹­¤¬¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÉûºÚ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥¿¡¼¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥³¥¯¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£Ã»»þ´Ö¤Ç´°À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¥­¥ã¥Ù¥ÄÂçÎÌ¾ÃÈñ¡ª¥ï¥¤¥ó¾ø¤· »È¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë by¿ùËÜ °¡´õ»Ò¤µ¤ó


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä 1/4¸Ä
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸ 2
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1~1.5
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£



¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Ð²Ã¸º¤ÏÄ´Àá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

2¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£





¡Ú´ÊÃ±Ä´Íý¡Û10Ê¬¤Ç´°À®¡ª ¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô


è§¤Ç¤¿¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¸¿©¤è¤ê¤âÎÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌîºÚÉÔÂ­¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤òè§¤Ç¤¿¤é¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤µ¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢´Å¤ß¤¬°ú¤­Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£¥Ä¥Ê´Ì¤ä¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç¤¹¡£

10Ê¬¤Ç´°À®¡ª¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä 4~5Ëç
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ
  ±ö(¤æ¤Ç¤ëÍÑ) ¾®¤µ¤¸ 1
¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó Âç¤µ¤¸ 3
¥È¥Þ¥È 1/2¸Ä
¤«¤Ä¤ªÀá 2~3g
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£

2¡¢Çò¥Í¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£



3¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢4¡Á6¤Ä¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÇò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Çò¥Í¥®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£



2¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¤­¤Ã¤¿¿å¼Ñ¥³¡¼¥ó¤ò»¶¤é¤·¤Æ¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£





¢£¤¢¤È°ìÉÊ¤Ë¤â¡ª ¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¥­¥ã¥Ù¥Ä¡×¥ì¥·¥Ô4Áª

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î²¹¥µ¥é¥À



¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë²¹¥µ¥é¥À¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥­¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÏÂÍÎÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼çºÚ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤ËÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÀÄ¤Î¤êÉ÷Ì£¤ÎÌµ¸Â¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼



¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äÉûºÚ¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤È¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ª Ìµ¸Â¥­¥ã¥Ù¥Ä ±ö¹íÄÒ¤± ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇÅ¬



±ö¹í¤È±öº«ÉÛ¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò·Ú¤¯¤â¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¸å¤ò°ú¤­¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¼ò¤È¤âÁêÀ­È´·²¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤Û¤ÉÌ£¤¬¤·¤ß¤ÆÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Ìµ¸Â¥­¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¥Ä¥Ê¥Þ¥èßÖ¤á¡Ë



ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤â¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ÈßÖ¤á¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£Ìý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇßÖ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£Îä¤á¤Æ¤âÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¢£¸­¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¡ª ¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤í¤¦
°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤­¤¿¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤¦¤Î¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥«¥µ¤¬¸º¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì¶Ì»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£±ÉÍÜË­ÉÙ¤Ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¿©Âî¤ÇÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)