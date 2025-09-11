俳優の坂口健太郎（３４）が１０日、文春オンラインで、都内のマンションで年上女性Ａさんと同棲していたと報じられた。文春によれば、坂口はＡさんと交際中に女優の永野芽郁（２５）とも親密だったという。

坂口は２０１４年にデビュー。連続ドラマや映画で活躍し、ＮＨＫ連続テレビ小説「おかえりモネ」（２１年）ではヒロイン（清原果耶）と恋仲になる医師役を好演し、ＳＮＳで話題を呼んだ。

身長１８３センチでスラリとしたスタイルを誇る。牘顔俳優瓩箸靴討眇裕い如∧数の女優との交際を報じられてきた。３０代きってのモテ俳優といえる。

Ａさんは芸能界で活躍するヘアメイクだ。芸能プロ関係者の話。

「Ａさんは業界で腕利きのヘアメイクとして知られています。もともとは東京のオシャレタウンのヘアサロンに２年弱勤務。その後、都内のヘアメイク会社に移籍し、日本テレビ系連ドラの複数の主演女優のヘアメイクを１０年ほど歴任し、めきめきと頭角を現します。５年ほど前に独立。日テレ系の連ドラ以外でもヘアメイクを手掛けるようになっています」

近年の有名作では、嵐の二宮和也が主演したＴＢＳ系「マイファミリー」（２２年）を担当した。

「性格は快活でノリがよい。姉御肌の一面もあります」（同）

俳優とヘアメイクのカップルは珍しい。野村宏伸が１５年に１５歳下のヘアメイクと再婚したケースぐらいだ。

文春によれば、坂口はＡさんと交際中に永野とも親密だったという。坂口は映画「俺物語！！」（１５年）、映画「仮面病棟」（２０年）で永野と共演。２人の仲の良さは業界内で知られていた。

坂口は直近の作品として、棋士を演じた主演映画「盤上の向日葵」（来月３１日公開）を控える。舞台あいさつは注目されそうだ。